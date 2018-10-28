Итоги этапа Гран-при в Канаде

Медведева дотянулась до бронзы

Седьмое место Евгении Медведевой после короткого проката на канадском этапе Гран-при многими болельщиками было расценено как провал, а экспертами — как досадная неудача. Впрочем, для двукратной чемпионки мира не всё было так трагично. Шансы на медаль у неё сохранялись, стоило только откатать чисто свою произвольную программу. Показывать, правда, её пришлось одной из первых, что для спортсменки такого уровня несвойственно.

Выступление под танго сразу обозначило давнюю проблему Медведевой с лутцами — Брайан Орсер пока так и не переучил россиянку правильно заходить на этот прыжок, чтобы судьи наконец-то перестали к нему придираться. Из-за этого исполненные в начале каскад и сольный прыжок не принесли никаких надбавок.

Зато на каскадах с флипом и сальховым Медведева показала характер и сделала их безупречно, после чего смогла расслабиться — до этого спортсменка была слишком сосредоточена на прыжках и словно позабыла об остальных движениях. Напоследок Медведева недокрутила риттбергер, но больших потерь ей это не стоило. Она получила 137,08 балла за произвольную программу, показав свой лучший результат сезона, и 197,91 балла в сумме.

Практически все остальные фигуристки выступали гораздо хуже, в том числе действующая вице-чемпионка мира Вакаба Хигути из Японии. Медведева отыгрывала позицию за позицией и оставалась первой, когда на лёд оставалось выйти всего двум участницам — россиянка всё-таки дотянулась до медали.

У многих могла мелькнуть мысль, что дважды серебряный призёр Олимпиады даже не ограничится бронзой. Лидер после короткой программы Елизавета Туктамышева начала выступление под фокстрот с падения на фирменном тройном акселе. Возможностей для компенсации потерь у чемпионки мира 2015 года не так много — сложных каскадов она не исполняет, а во второй половине проката показывает сольные прыжки. Тем не менее, запаса короткой программы Туктамышевой хватило, чтобы занять первое место с результатом 203,32 балла. Россиянка оказалась близка к тому, чтобы впервые за четыре года выиграть этап Гран-при.

Но нужно было посмотреть, что покажет последняя участница — японка Мако Ямасита, проводящая первый взрослый сезон. Юниоркой она проигрывала только непобедимым ученицам Этери Тутберидзе , а это уже может считаться внушительным достижением. Ямасита начала выступление с очень дорогого каскада тройной лутц — тройной тулуп — двойной тулуп, благодаря которому тут же отыграла отставание от Туктамышевой. 15-летняя спортсменка долгое время претендовала на золото, но в последний момент недокрутила лутц и в итоге проиграла какие-то 0,26 балла. Российские фигуристки завоевали золото и бронзу канадского этапа Гран-при.

Серебряные танцы

Также на пьедестал почёта поднялись Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Они заняли второе место на турнире в танцах на льду. С учётом того, что соревнования проходили в Северной Америке, это достижение становится ещё более ценным. Российский дуэт уверенно движется к тому, чтобы занимать место в мировой элите.

Синицына и Кацалапов не просто выиграли серебро, но и одержали победу в произвольном танце. Их номер под классическую музыку Иоганна Себастьяна Баха и Фрица Крейслера был оценён судьями как почти безупречный — только за дорожку шагов россияне получили второй уровень сложности. Они заработали 120,51 балла за танец и 195,17 — по итогам двух дней.

Остальные конкуренты допускали гораздо более серьёзные ошибки. Лидеры соревнований и, пока что, всего мирового сезона Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США потеряли балл на передержанной поддержке. Победу они не упустили, но шанс побить свой же мировой рекорд потеряли.

На третье место поднялись канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье . Они в своём произвольном танце были безупречны и даже обогнали американцев в технической оценке. Но неудача в ритм-танце слишком сильно влияла на них, и хозяева льда так и остались в девяти баллах позади Синицыной и Кацалапова.

Падение Уно на первое место

Японец Сёма Уно наглядно продемонстрировал, как можно побеждать с одним падением в короткой программе и двумя — в произвольной. Просто для этого надо во всём остальном быть наголову выше конкурентов, и желательно, чтобы они при этом сами же ошибались. В Канаде все эти условия для японца были выполнены.

Уно дважды упал на последних прыжках во второй половине проката, а до этого недокрутил четверной сальхов. При этом японец всё равно каким-то непостижимым образом набрал больше ста баллов только за технику, во многом благодаря четверному флипу, который получил рекордно высокую оценку. Судьи также много добавили за компоненты, и в итоге Уно оказался всего полутора баллах от мирового рекорда Натана Чена за произвольную программу — 188,38 балла! Такой результат с двумя падениями даже кажется слегка абсурдным.

Занимавшему первое место после короткой программы Кигану Мессингу было нечего противопоставить. В техническом плане он сильно отставал от Уно даже при идеальном исполнении произвольной программы. А тут ещё канадец, выступавший в образе Бродяги Чарли Чаплина , упал на четверном тулупе и остался без каскада. В итоге он остался вторым, но всё равно должен был быть довольным своей первой медалью Гран-при.

Впервые поднялся на пьедестал почёта и южнокореец Чха Чжун Хван, с которым за бронзу соперничал Александр Самарин — отставание всего лишь в 0,8 балла позволяло на это надеяться. Но хотя представитель Азии упал на четверном тулупе, в остальных элементах он уже ничего серьёзного не терял, а к россиянину у судей было много претензий, в том числе к четверному лутцу и заключительному каскаду. Самарин набрал 160,72 балла за произвольную программу и 248,78 балла в сумме, отстав от корейского фигуриста на шесть очков.

Джеймс и Сипре против самих себя

Нередко соревнования пар на этапах Гран-при превращаются в бенефис одного дуэта. То же самое произошло и на канадском этапе. Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции состязались сами с собой и одержали закономерную победу. Добавив в свою произвольную программу тройную подкрутку четверного уровня и каскад из трёх тулупов, они ещё раз обновили свои мировые рекорды, которые теперь составляют 147,30 балла за прокат и 221,81 балла в суммарной оценке. Пока что к французам подобраться не может никто в мире.

Хотя кое-кто может это сделать в недалёком будущем. Здесь же в Канаде неожиданно здорово проявили себя молодые россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Всё, чем славятся Джеймс и Сипре, у них тоже было — и шикарная подкрутка, и три тулупа в каскаде, а поддержки и вращения даже были более сложные.

Российская пара даже обогнала французов в базовой технической оценке, но судьи так и не позволили им составить реальную конкуренцию не то что французам, но и другим призёрам состязаний. Бойкова и Козловский стали вторыми в произвольной программе, но четвёртыми по итогам двух прокатов. Тем не менее, их суммарную оценку 196,54 стоит выделить — в мировом рейтинге нынешнего сезона это пятый результат, а ведь россияне только вчера перестали состязаться с юниорами.