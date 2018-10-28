«Худшее выступление в карьере»: Медведева разочаровала Канаду

Фигуристка Туктамышева впервые за четыре года выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева стала третьей на этапе Гран-при в Канаде, поднявшись с седьмого места после провала в короткой программе. В канадской прессе отметили, что спортсменка проиграла уже четыре старта подряд, но ее тренер Брайан Орсер заявил, что эта неудача поможет ей повзрослеть. Тем временем в Канаде восхищаются другой россиянкой Елизаветой Туктамышевой , которая заняла первое место на Skate Canada и впервые за четыре года выиграла этап Гран-при‍.

Российская фигуристка Евгения Медведева переживает, пожалуй, самый насыщенный год в своей жизни с поражением на Олимпиаде-2018, сменой страны проживания и уходом от многолетнего тренера, а потому новый сезон начала весьма неровно.

Пока что в копилке двукратной чемпионки мира ни одной победы. На разогревочном турнире «Осенняя классика» в сентябре она стала второй, уступив американке Брейди Теннел, а на своем первом серьезном старте — этапе Гран-при в Канаде (Skate Canada) — заняла третье место, провалившись в короткой программе и героически показав лучший результат в произвольной.

Канадское издание NBC Sports посвятило последнему выступлению Медведевой целую заметку, начав ее с репортажной зарисовки:

«О да», — ответила Медведева, сидя в зоне kiss-and-cry с венком на голове».

То, что спортсменка пережила довольно напряженные сутки, не вызывает сомнений, — после короткой программы она была только седьмой. Не попасть в призовую тройку по итогам турнира фактически означало бы лишиться шансов на финал Гран-при, а это стало бы ужасным ударом по самооценке титулованной фигуристки, что бы она ни говорила про свою готовность принимать неудачи и учиться.

«Медведева сумела восстановиться после худшего исполнения короткой программы в своей взрослой карьере и показала сильное произвольное выступление, хотя и не без огрехов, —пишут в NBC Sports. — Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы превзойти ее соотечественницу Елизавету Туктамышеву. Та упала с тройного акселя, но в целом набрала 203,32 балла, превзойдя японку Мако Ямаситу всего на 0,26.

Медведева же запрыгнула с седьмого места на третье благодаря отличной произвольной программе. По сумме баллов она уступила Туктамышевой 5,41».

Канадское издание отдало должное Елизавете, отметив, что эта победа на этапе Гран-при стала для нее первой с 2015 года, когда она зажигала, побеждая в финале серии и на чемпионате мира.

Затем спортсменка впала в затяжной кризис, однако в этом сезоне восстановила свой коронный тройной аксель — самый сложный прыжок среди девушек на взрослом уровне, а вместе с ним вернула уверенность в себе и теперь составляет серьезную конкуренцию Медведевой и, возможно, даже Алине Загитовой.

«Пока Туктамышева раскрывает себя заново, Медведева борется со своими внутренними проблемами. Она проиграла уже четыре старта подряд после того, как вернулась в большой спорт в январе 2018 года, восстановившись от перелома кости», — подчеркивает автор статьи.

Стоит отметить, что программы у Медведевой довольно амбициозные, но большое количество ошибок, связанное с исправлением техники, пока не позволяет ей набрать привычные баллы.

В короткой программе на Skate Canada она сорвала каскад флип-тулуп, потеряв десять баллов (сильно не докрутила флип, и второй прыжок просто потерялся), а в произвольной дважды не смогла правильно исполнить лутц, на котором постоянно проскакивает не то ребро.

Также продолжаются сложности с тройным риттбергером, который спортсменка недокручивает, однако наставник Медведевой Брайан Орсер уверен, что его ученица находится на правильном пути.

«Она смогла, она сделала произвольную программу. Мы оба должны сделать выводы из вчерашнего выступления, и это тоже часть процесса.

Сказал сегодня, что однажды она вспомнит эту короткую программу, которая так ее опустошила, и поймет, что она помогла ей вырасти. Это часть взросления, дальнейшего развития.

Ей удалось за 24 часа преобразиться, я очень горжусь Женей. Это большой шаг, и я уверен: во Франции (на следующем этапе Гран-при для Медведевой. — «Газета.Ru») мы должны быть еще лучше. Произвольная программа не была блестящей, но она была хорошей», — приводит слова специалиста телеканал «360».

Также Орсер рассказал о ночном разговоре с Медведевой накануне второго выступления.

«Конечно, после такого проката, как в пятницу, чувствуешь себя разочарованным, опустошенным. Для нее это опустошение особенное, потому что Женя сделала столько изменений, хотела показать всем, что она стала лучше.

Я думаю, мы очень разумно поступили, поговорив вчера ночью. Я просто дал ей выговориться о ее чувствах и остальном.

Потом была моя очередь говорить, и я постарался придать ей силы для сегодняшнего выступления. Я сказал, что раньше много раз видел ее готовность к соревнованиям, видел ее желание бороться. Я был с другими спортсменами и видел ее сосредоточенность перед стартом, бесстрашие на ее лице.

Мне, тогда тренеру другого спортсмена, было немного страшно видеть, в каком напряженном состоянии она может быть. Я сказал ей вернуть это состояние, это выражение лица. Не смотреть на других, не слушать никого и просто сделать свою работу», — поделился Орсер.

Напоследок тренер подчеркнул, что его ученице придется потерпеть, прежде чем придут серьезные результаты:

«Мы можем придумать программы, с которыми она может выиграть конкретные соревнования, но я смотрю на картину в целом, на перспективу».

И Орсер действительно не лукавит: он упрямо ставит в программы Медведевой аксель, лутц и риттбергер — ее нелюбимые прыжки, исправляет ошибки в технике, которые идут еще с детского уровня, учит ее новым вращениям, другим дорожкам шагов, пробует необычные образы. В спортсменке происходят глобальные изменения, и хочется верить, что ей хватит сил довести эту работу до конца.

Может, публика и не увидит Евгению больше в качестве чемпионки, потому что уже в следующем сезоне ее могут снести сегодняшние юниорки с четверными прыжками, однако нельзя не отдать ей должное за эту борьбу.