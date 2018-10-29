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Туктамышева устроила стриптиз на льду
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Фигуристка Туктамышева устроила стриптиз на льду 

Ридус 17 минут назад
Заслуженный мастер спорта России Елизавета Туктамышева произвела фурор в канадском Лавале, раздевшись на льду под музыкальную композицию «Toxic» американской певицы Бритни Спирс.
Это произошло во время ее выступления с показательным номером перед зрителями спортивных состязаний, уже после того как фигуристка одержала победу на втором в сезоне этапе Гран-при в Канаде.
Содержательно выступление Туктамышевой напоминало одновременно и популярный клип Бритни Спирс, и обычный набор действий бортпроводницы.
Напомним, Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером командного чемпионата мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, чемпионкой России 2013 года, и владеет массой других спортивных титулов.
С победой на этапе серии Гран-при в Канаде Туктамышеву поздравил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. По сумме короткой и произвольной программ 21-летняя фигуристка набрала 203,32 балла.
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