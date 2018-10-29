Фигуристка Туктамышева устроила стриптиз на льду

Заслуженный мастер спорта России Елизавета Туктамышева произвела фурор в канадском Лавале, раздевшись на льду под музыкальную композицию «Toxic» американской певицы Бритни Спирс

Это произошло во время ее выступления с показательным номером перед зрителями спортивных состязаний, уже после того как фигуристка одержала победу на втором в сезоне этапе Гран-при в Канаде.

Содержательно выступление Туктамышевой напоминало одновременно и популярный клип Бритни Спирс, и обычный набор действий бортпроводницы.

Напомним, Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером командного чемпионата мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, чемпионкой России 2013 года, и владеет массой других спортивных титулов.