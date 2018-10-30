До совершеннолетия ни-ни! Почему эти девочки в фигурном катании надоели

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева только что показали: настоящее фигурное катание — не для детей. Там просто смотреть не на что.

Современное женское фигурное катание должно двигаться в сторону женственности. Обязано. Просто потому, что в последние годы его тщательно и скрупулёзно вгоняют в детство. И в этом детстве скоро не останется ни красоты, ни женственности, ни чувств. И ни капельки секса. Только песочница, совочек и 15 четверных прыжков.

Страстные, эмоциональные прокаты Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Лавале — прекрасный повод очнуться и понять: вот оно, настоящее фигурное катание. Оно там, где на лёд выходят сформировавшиеся молодые девушки и пленяют зрителей не только исполнением сложных элементов, но и цельным чувственным образом.

А не детской непосредственностью. Которая постепенно начинает надоедать.

Женственность под угрозой

Фигурное катание — это всегда симбиоз непосредственно спортивного мастерства и эмоций. Недаром же итоговая оценка за программу складывается из баллов за технику и за компоненты. Правда, при нынешней системе судейства фигуристки с более сложными, но менее выразительными номерами заведомо оказываются в более выгодной ситуации. Соль в том, что вчерашние юниорки в 15-16 лет не могут достоверно проживать на льду трагические или романтические судьбы своих героинь, а повзрослевшие эффектные барышни, наоборот, неспособны исполнять те элементы, которые покоряются девочкам.

Разговоры о необходимости увеличения минимального возраста участниц взрослых соревнований ведутся давно. Новый виток горячих споров случился перед конгрессом Международного союза конькобежцев в июне 2018 года, однако ISU отказался даже рассматривать вопрос об увеличении ценза с 15 до 17 лет. Тогда же были приняты поправки в правила, призванные снизить значимость прыжковой части программы. Но это в любом случае лишь полумера.

У маленьких девочек по-прежнему есть все козыри, чтобы оставлять позади более взрослых и женственных соперниц. Нет только грации, притягательности и сексуальности. Да и зачем это нужно, если конституция девичьего тела позволяет доводить до автоматизма четверные прыжки, с их помощью набирать космические баллы и приносить золотые награды.

Наши «старушки» круче всех

Перед уже упомянутым летним конгрессом ISU многие не сомневались, что возрастная реформа направлена исключительно против России, ведь только у нас есть чудо-тренер Этери Тутберидзе , поставившая на поток подготовку юных фигуристок топ-уровня. Этап Гран-при в Канаде наглядно показал, что эти опасения были надуманными. В сборной России есть роскошные молодые девушки, способные бороться за самые высокие места.

Елизавета Туктамышева в своё время тоже считалась вундеркиндом. В 2009 году 12-летняя Лиза завоевала серебро взрослого чемпионата России, проиграв только будущей олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой . Туктамышева пережила непопадание на Игры в Сочи и блестяще провела первый сезон нового олимпийского цикла. Затем были травмы, психологические проблемы, но она вновь не сдалась, не поддалась искушению всё бросить, а смогла почувствовать себя гармонично в изменившемся теле. Теперь перед нами привлекательная молодая девушка, которая знает свою силу и умеет ей пользоваться. И если кто-то считает 21-летнюю красавицу «старухой», то с ним явно не всё в порядке.

Жене Медведевой тоже знакомы большие успехи в юниорском возрасте. По сути, все значимые победы она одержала в 16-17 лет. Возможно, прошлый сезон мог стать последним в её карьере, но досадная травма за пару месяцев до Олимпиады нарушила все планы. Женя проиграла главный старт в жизни, но не ушла. В ветеранские, по меркам группы Тутберидзе, 18 лет Медведева кардинально поменяла жизнь, сменила континент, тренера и нашла в себе силы по-новому посмотреть на мир. Своими собственными глазами.

Экстрим-шоу вместо фигурного катания

У Туктамышевой и Медведевой есть личные истории, которые так или иначе прослеживаются в их образах. На их катание смотришь как заворожённый. Им веришь. При всём уважении к титаническому труду юниорок Тутберидзе, об их программах такого не скажешь. 14-летние Александра Трусова Анна Щербакова поражают воображение четверными прыжками, но их выступление больше похоже на экстремальное шоу, чем на истинное фигурное катание.

Самое интересное, что четырёхлетний перерыв между Олимпиадами для фигурного катания — целая эпоха. Нет никакой гарантии, что к Играм в Пекине сегодняшние фанаты не будут величать «пенсионерами» уже Трусову с Щербаковой, а олимпийское золото достанется девчушке, имя которой сегодня известно лишь узкому кругу специалистов.

Тест на честность

Понятно, что невозможно определить единую для всех черту, когда девочка становится девушкой. Ещё сильнее разнится время психологического взросления, появление собственного жизненного опыта. Но более-менее усреднённый возраст взросления установить реально. И это явно не 15 лет.

В заключение небольшой тест. Ответьте себе честно: за кем вам приятнее было бы наблюдать на льду.

За суперталантливыми потенциальными чемпионками, уже готовыми претендовать на медали взрослого чемпионата мира (Александра Трусова, Анна Щербакова)?

Или за потрёпанными жизнью 20-летними «старухами» Медведевой и Туктамышевой?