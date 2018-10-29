Падению результатов Медведевой нашлось объяснение

Российская фигуристка Евгения Медведева , ставшая третьей по итогам Skate Canada, должна адаптироваться к новым условиям работы, чтобы вновь показывать высокие результаты. Об этом рассказал вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, его слова приводят «Известия»

«Женя перешла к другому тренеру, изменила стиль катания, поэтому потребуется время. Не стоит требовать от нее мгновенных результатов. Судя по тому, что мы увидели в Канаде, она готова неплохо, но в короткой программе потеряла один важный элемент, который навскидку стоит 10 баллов. Поэтому не стоит делать из ее выступления трагедию», — заявил Лакерник.

Функционер сделал акцент на том, что спортсменка все еще находится в процессе тренировок. «Надо посмотреть, как она будет кататься в середине сезона», — отметил он.

На проходившем в канадском Лавале втором этапе Гран-при Медведева стала третьей. Она заняла седьмое место в короткой программе, но сумела попасть в число призеров благодаря победе в произвольной. Победительницей соревнований стала другая россиянка Елизавета Туктамышева , второе место у японки Мако Ямаситы.