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Падению результатов Медведевой нашлось объяснение
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Падению результатов Медведевой нашлось объяснение 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая третьей по итогам Skate Canada, должна адаптироваться к новым условиям работы, чтобы вновь показывать высокие результаты. Об этом рассказал вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, его слова приводят «Известия».
«Женя перешла к другому тренеру, изменила стиль катания, поэтому потребуется время. Не стоит требовать от нее мгновенных результатов. Судя по тому, что мы увидели в Канаде, она готова неплохо, но в короткой программе потеряла один важный элемент, который навскидку стоит 10 баллов. Поэтому не стоит делать из ее выступления трагедию», — заявил Лакерник.
Функционер сделал акцент на том, что спортсменка все еще находится в процессе тренировок. «Надо посмотреть, как она будет кататься в середине сезона», — отметил он.
На проходившем в канадском Лавале втором этапе Гран-при Медведева стала третьей. Она заняла седьмое место в короткой программе, но сумела попасть в число призеров благодаря победе в произвольной. Победительницей соревнований стала другая россиянка Елизавета Туктамышева, второе место у японки Мако Ямаситы.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане. После Игр она прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где занимается под руководством Брайана Орсера.
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