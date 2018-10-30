Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием 

Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал Life, что идея с раздеванием фигуристки в показательном выступлении принадлежала ему.
Показательный номер под песню Бритни Спирс Toxic Туктамышева исполнила после окончания второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В Канаде она заняла первое место.
В один из моментов выступления фигуристка сняла жакет стюардессы и осталась в нижнем белье.
Берем на борт! @TuktikLiza 👩✈️ pic.twitter.com/gTUVu1rCNt— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 29 октября 2018 г.
Мишин отметил, что секса и эротики не было только во времена социализма, когда говорили о «воспроизводстве себе подобных».
«Да, можно, конечно, взять скульптуру «Девушка с веслом» из парка Горького и вот так одеть всех. Как во времена Иосифа Виссарионовича», — добавил он.
По словам тренера, даже сейчас в костюмах многих фигуристок «просто ничего нет».
Комментируя балл, который судьи вычли у Туктамышевой за тройной аксель, Мишин заявил, что они такого качественного акселя «в жизни не видели», поэтому требовать с них нечего. По мнению тренера, судьи присутствовали при мировом рекорде.