Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием

Показательный номер под песню Бритни Спирс Toxic Туктамышева исполнила после окончания второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В Канаде она заняла первое место.

В один из моментов выступления фигуристка сняла жакет стюардессы и осталась в нижнем белье.

Мишин отметил, что секса и эротики не было только во времена социализма, когда говорили о «воспроизводстве себе подобных».

«Да, можно, конечно, взять скульптуру «Девушка с веслом» из парка Горького и вот так одеть всех. Как во времена Иосифа Виссарионовича», — добавил он.

По словам тренера, даже сейчас в костюмах многих фигуристок «просто ничего нет».

Комментируя балл, который судьи вычли у Туктамышевой за тройной аксель, Мишин заявил, что они такого качественного акселя «в жизни не видели», поэтому требовать с них нечего. По мнению тренера, судьи присутствовали при мировом рекорде.