Россияне поддержали раздевшуюся Туктамышеву

Большинству россиян (71 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, понравилось показательное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой под песню Toxic.

В один из моментов этого выступления фигуристка сняла жакет стюардессы и осталась в нижнем белье.

У респондентов спросили: «Вам понравилось выступление Туктамышевой под песню Toxic?». «Нет» ответили 22 процента опрошенных, по мнению которых, раздевание — это «неприлично для фигурного катания».

Еще семь процентов респондентов ответили «не знаю».

Всего в опросе приняли участие 1235 человек.

Показательный номер под песню Бритни Спирс Toxic Туктамышева исполнила после окончания второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. На этом этапе она заняла первое место.

Тренер фигуристки Алексей Мишин рассказал Life, что идея с раздеванием принадлежала ему.

Мишин отметил, что секса и эротики не было только во времена социализма, когда говорили о «воспроизводстве себе подобных». Хотя, по его мнению, даже сейчас в костюмах многих фигуристок «просто ничего нет».