Россияне поддержали раздевшуюся Туктамышеву 

Большинству россиян (71 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, понравилось показательное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой под песню Toxic.
В один из моментов этого выступления фигуристка сняла жакет стюардессы и осталась в нижнем белье.
Берем на борт! @TuktikLiza 👩✈️ pic.twitter.com/gTUVu1rCNt— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 29 октября 2018 г.
У респондентов спросили: «Вам понравилось выступление Туктамышевой под песню Toxic?». «Нет» ответили 22 процента опрошенных, по мнению которых, раздевание — это «неприлично для фигурного катания».
Еще семь процентов респондентов ответили «не знаю».
Всего в опросе приняли участие 1235 человек.
Показательный номер под песню Бритни Спирс Toxic Туктамышева исполнила после окончания второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. На этом этапе она заняла первое место.
Тренер фигуристки Алексей Мишин рассказал Life, что идея с раздеванием принадлежала ему.
Мишин отметил, что секса и эротики не было только во времена социализма, когда говорили о «воспроизводстве себе подобных». Хотя, по его мнению, даже сейчас в костюмах многих фигуристок «просто ничего нет».