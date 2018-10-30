Ещё
Россияне поддержали раздевшуюся Туктамышеву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне поддержали раздевшуюся Туктамышеву 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинству россиян (71 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, понравилось показательное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой под песню Toxic.
В один из моментов этого выступления фигуристка сняла жакет стюардессы и осталась в нижнем белье.
У респондентов спросили: «Вам понравилось выступление Туктамышевой под песню Toxic?». «Нет» ответили 22 процента опрошенных, по мнению которых, раздевание — это «неприлично для фигурного катания».
Еще семь процентов респондентов ответили «не знаю».
Всего в опросе приняли участие 1235 человек.
Показательный номер под песню Бритни Спирс Toxic Туктамышева исполнила после окончания второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. На этом этапе она заняла первое место.
Тренер фигуристки Алексей Мишин рассказал Life, что идея с раздеванием принадлежала ему.
Мишин отметил, что секса и эротики не было только во времена социализма, когда говорили о «воспроизводстве себе подобных». Хотя, по его мнению, даже сейчас в костюмах многих фигуристок «просто ничего нет».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский футболист погиб от переохлаждения7
Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием
Надоели!117
Мамаев пожалуется на хакеров в прокуратуру8
Туктамышева устроила стриптиз на льду176
Видео
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
05:09
Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы
Фигурное катание Статьи
01:03
К Мамаеву подселили новичка
Футбол
00:41
«Могут попасть в сборную заключённых»
Футбол Статьи
00:45
Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев
Хоккей Статьи
01:20
Футболиста убили после жестоких пыток
Футбол
01:18
«Он уничтожит Хабиба»
MMA Статьи
00:43
«Я не хочу драться»: Хабибу нашли новую жертву
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение