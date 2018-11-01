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В лидерстве Загитовой усомнились
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В лидерстве Загитовой усомнились 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила лидерство Алины Загитовой в женском фигурном катании. Ее слова приводит RT.
«На данный момент не столь очевидно, что Загитова — безоговорочный лидер нашей национальной команды в женском одиночном катании, ведь на последнем первенстве мира она не выглядела столь уверенно. Однако по своим местам все расставит декабрьский чемпионат России. Тогда и станет понятно, кто и какого места в сборной достоин», — заявила Бестемьянова.
По мнению олимпийской чемпионки, Евгении Медведевой необходимо догонять соперниц. «Если Женя не будет выступать сейчас, то она не сможет показать себя и на декабрьском турнире. Она пропустила полгода, восстанавливалась после тяжелейших травм. Ей необходимо набираться соревновательного опыта, который был утерян за это время», — добавила она.
На Олимпиаде-2018 Медведева и Загитова претендовали на золотую медаль, первое место в итоге досталось Загитовой. После Игр, в мае текущего года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и переехала в Канаду. Комментируя уход фигуристки, Тутберидзе упомянула о зависти Медведевой к Загитовой. По ее словам, после Олимпиады Медведева была недовольна тем, что Загитову не удержали в юниорах еще на год.
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