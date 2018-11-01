Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сравнил 21-летнюю коллегу с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой . Он считает, что Елизавета Туктамышева не составит им конкуренцию.

После громкого триумфа в 2015 году, когда Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы, о ней долго не было слышно. Теперь же, в связи с победой на этапе Гран-при в Канаде, спортсменка буквально "воскресла".

Несмотря на то, что она обошла Медведеву, завоевавшую на соревнованиях в Канаде второе место, Плющенко относится к триумфу Елизаветы скептически. Он считает, что если Загитова или Медведева откатают чисто свои программы, то Туктамышева их не обыграет. "Лиза может обойти Женю или Алину по технике, но по второй оценке — нет. Речь, главным образом, о скольжении и презентации", — цитирует фигуриста РИА Новости

Евгений Плющенко напомним, что главный козырь Туктамышевой — исполнение тройного акселя. Именно за счет этого элемента она может обойти конкуренток по технике. "Но для второй оценки ей нужны связки, переходы, больше артистичности", — пояснил Плющенко. По его мнению, Елизавете стоит поработать над скольжением: оно должно быть мягче.

Как писали "Дни.ру", ранее фигуристка сравнила своих соперниц Медведеву и Загитову с дерущимися кошками. Она опубликовала в Twitter пост, который сопровождает анимация с котами, дерущимися за кусок мяса. По словам Туктамышевой, она будет третьим котом — расположившимся между ними посередине, который откусывает кусок за куском, пользуясь ситуацией.

Let the world watch battle between Medvedeva and Zagitova. Me? I'll be that middle cat enjoying every second pic.twitter.com/RG6KrSk5kv— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 30 октября 2018 г.

Напомним, Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в 2018 году.