«Медведева в ее годы себе такого не позволяла»

Фигурное катание — Загитова выиграла этап Гран-при в Хельсинки, но ошиблась

Алина Загитова вновь сорвала коронный каскад и снова не смогла откатать чисто. Евгения Медведева в её годы себе такого не позволяла.

Короткая программа на третьем этапе серии Гран-при в Хельсинки окончательно убедила любителей фигурного катания в том, что женские соревнования в этом сезоне будут полны интриги. Кажется, значимые турниры только начались, но среди ведущих фигуристок мира уже нет ни одной, которой удалось избежать ошибок. Евгения Медведева провалила короткую программу на этапе Гран-при в Канаде, там же Елизавета Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной…

Поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой надеялись, что их любимицу эта участь обойдёт стороной. Но Алина сорвала коронный каскад и проиграла собственному мировому рекорду месячной давности более 11 баллов. На победных перспективах Загитовой досадная осечка не сказалась ровным счётом никак. Её преимущество над японкой Юной Сираивой превысило 5 баллов, а остальные соперницы проиграли ещё больше.

Зато ошибка Алины в разы увеличила интерес к произвольной программе. И там было на что посмотреть!

Загитова не робот

Своим выступлением в Хельсинки Алина могла поднять себя на недосягаемую до соперниц высоту. Откатай она на уровне соревнований серии «Челленджер» в Оберстдорфе, где установила три мировых рекорда — и можно было бы с уверенностью говорить: в женском катании есть Загитова и все остальные. Но в первом же прыжковом элементе подопечная Этери Тутберидзе в связке с чистым тройным лутцем исполнила лишь одиночный риттбергер вместо тройного. Сорванный каскад сильно ударил по оценке за технику, зато высокие баллы за компоненты вселили оптимизм в болельщиков Загитовой.

Сама же Алина явно была расстроена ошибкой на старте программы. Отвечая на вопрос о причинах произошедшего, спортсменка с трудом скрывала раздражение: «Слушайте, мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься». А ещё Загитова призналась, что начала нервничать аж за неделю до соревнований, что привело к эмоциональному перенапряжению.

Учитывая состояние Алины, пожалуй, для неё даже хорошо, что психологические трудности дали о себе знать в короткой программе. У неё были сутки, чтобы всё обсудить с тренером, выбросить из головы ненужные мысли и в произвольной предстать именно той Алиной Загитовой, которая собирала победы в прошлом сезоне.

Совпадение или системный кризис?

Одного взгляда на Алину было достаточно, чтобы почувствовать исходящую от неё уверенность в себе. Вчера такого и близко не было. Пожалуй, дело ещё и в образе. Кармен в исполнении Загитовой получилась яркой и импульсивной, хотя и не настолько страстной, как, к примеру, у Ксении Столбовой.

Единственным напоминанием о неудаче в короткой программе стал спрятанный в середину каскад из тройных лутца и риттбергера. В начале программы на этот раз оказался каскад тройной лутц-тройной тулуп, исполненный на хорошую надбавку. Всё шло хорошо, но перед фирменным каскадом из тройных лутца и риттбергера Алина вновь заволновалась, и оба прыжка получились недокрученными. Неужели её главный козырь превращается в уязвимое место?

Других серьёзных неточностей Загитова избежала. В итоге по оценке за технику олимпийская чемпионка лишь 0,71 балла выиграла у ещё одной россиянки Станиславы Константиновой, и только гораздо более высокие оценки за компоненты помогли её выиграть и произвольную программу, и финский этап Гран-при в целом.

В активе Алины оказалось 215,29 балла. И это не лучший показатель за три этапа — японка Сатоко Мияхара на первом этапе серии в США набрала 219,71.

С прицелом на Москву

Главное, что всех непосредственных соперниц по турниру в Хельсинки Алина опередила с запасом. Ещё радостнее итог состязания для российских болельщиков сделала Константинова. Благодаря уверенному прокату произвольной она поднялась в итоговом протоколе на второе место. Причём её преимущество над ставшей третьей японкой Каори Сакамотой составило неуловимые 0,13 балла. Третья россиянка Дарья Паненкова сохранила шестую позицию.

Теперь впереди у Загитовой этап Гран-при в Москве. Ей просто необходим чистый, идеальный прокат. После Олимпиады их ещё толком не было, а Евгения Медведева в пору своего царствования не позволяла себе даже два проката подряд откатать с помаркой. Не говоря уж о падениях и сорванных элементах. Королева она, в конце концов? Или нет?