Американка повторила «раздевание» Туктамышевой

Американская фигуристка Эмбер Гленн повторила номер россиянки Елизаветы Туктамышевой в показательных выступлениях на втором этапе Гран-при Skate Canada, сообщает "Советский спорт".
19-летняя представительница США на тренировке повторила, в котором победительница Гран-при Канады снимает с себя кофту.
"Не удивлена, что она — чемпионка США среди юниоров", — написала Туктамышева в твиттере.
"Спасибо, ты вдохновила меня быть более смелой", — ответила Гленн.
Does this count as the #Tuktikchallenge? @TuktikLiza pic.twitter.com/6NP7FHdZXx— Amber Glenn (@AmberGlenn_) 1 ноября 2018 г.
Ранее российский волейболист оценил откровенное выступление Туктамышевой.