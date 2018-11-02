Ещё
Американка повторила «раздевание» Туктамышевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американская фигуристка повторила номер Туктамышевой с раздеванием 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Американская фигуристка Эмбер Гленн повторила номер россиянки Елизаветы Туктамышевой в показательных выступлениях на втором этапе Гран-при Skate Canada, сообщает "Советский спорт".
19-летняя представительница США на тренировке повторила, в котором победительница Гран-при Канады снимает с себя кофту.
"Не удивлена, что она — чемпионка США среди юниоров", — написала Туктамышева в твиттере.
"Спасибо, ты вдохновила меня быть более смелой", — ответила Гленн.
Ранее российский волейболист оценил откровенное выступление Туктамышевой.
Газета.Ru: последние новости
Загитова выступит на этапе Гран-при в Хельсинки Туктамышева сравнила Медведеву и Загитову с делящими кусок мяса котятами Писеев рад возвращению Туктамышевой в элиту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один знаменитый футболист арестован5
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»73
Умер Юрий Варданян83
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы253
«Специфические запахи»: адвокат Кокориных побывала в СИЗО32
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта Прочее
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
01:03
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»
Футбол Статьи
09:30
Умер Юрий Варданян
Летние виды спорта
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:14
Болельщики «похоронили» Глушакова
Футбол
00:35
Зидан обратился в видео к болельщикам «Ювентуса»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение