Американка повторила «раздевание» Туктамышевой

Американская фигуристка повторила номер Туктамышевой с раздеванием

19-летняя представительница США на тренировке повторила, в котором победительница Гран-при Канады снимает с себя кофту.

"Не удивлена, что она — чемпионка США среди юниоров", — написала Туктамышева в твиттере.

Ранее российский волейболист оценил откровенное выступление Туктамышевой.