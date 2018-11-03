Итоги первого дня Гран-при Финляндии

Неидеальный прокат Загитовой

Пожалуй, самым долгожданным событием этапа Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки стало выступление Алины Загитовой. Россиянка решила немного отсрочить своё появление на соревновании, таким образом, избежав встречи как со своей главной соперницей Евгенией Медведевой , так и находящейся в блестящей форме Елизаветой Туктамышевой , которая в итоге и первенствовала на Skate Canada. В Финляндии же действующая олимпийской чемпионке противостояла гораздо менее слабая оппозиция, что отчётливо проявилось уже по итогам короткой программы.

Загитова откаталась не без помарок и даже тот факт, что в каскаде с тройным лутцем она исполнила одинарный риттбергер вместо тройного, не помешал ей занять первое место. Алина получила от судей 68,90 балла и с большим отрывом обошла японку Юну Сираиву (63,77) и бельгийку Луну Хендрикс (63,17). При этом компанию победительнице Игр в Пхёнчхане составили ещё две фигуристки из России — Станислава Константинова стала четвёртой и менее чем на балл отстаёт от третьей строчки, а Дарья Паненкова расположилась на шестой позиции.

«Слушайте, мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься. Где-то переволновалась. Была чуточку не сосредоточена на старт, как в тумане. Почувствовала неуверенность. Есть над чем работать. Я уже опытная спортсменка, нужно себя перебарывать», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Фигуристка заверила, что статус золотой медалистки Олимпийских игр не оказывает негативного влияния на её психологическое состояние, а также выразила мнение, что её нынешняя программа соответствует её возрасту и мировосприятию.

«Тренеры сказали, что до «Кармен» в произвольной программе нужно дорасти — я это сделала. Чувствую её хорошо. Короткую (на тему из мюзикла «Призрак оперы». — RT) я не сразу поняла. Но наставники всё вбили. «Ты играешь того-то, тут должна огорчиться, тут ещё что-то», — сказала фигуристка.

Лидерство в танцах на льду

Помимо женщин-одиночниц, на льду арены в столице Финляндии также выступали представители парных видов программы, а старт состязаний у мужчин были вынесены на субботу. Хорошую заявку на победу в Гран-при сделали танцоры Александра Степанова и Иван Букин, завершившие короткую программу на первом месте. За свой прокат россияне получили 78,18 балла и на 0,82 балла обошли ближайших конкурентов — Шарлен Гуинар и Марко Фабри из Италии. Третьими с большим отставанием стали американцы Лоррейн Макнамара и Куин Карпентер (71,40). На седьмой строчке оказался ещё один отечественный дуэт Бетина Попова и Сергей Мозгов (62,35).

Из-за решения МОК не выдавать Букину приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане, спортсмены не смогли попасть на главный спортивный форум четырёхлетия, и теперь надеются доказать, что в Южной Корее могли бороться за самые высокие места. При этом Степанова отметила, что она и её партнёр довольны своим выступлением в короткой программой на этапе в Хельсинки.

«Это первый серьёзный старт. Надо будет спросить у специалистов, что именно мы не выполнили в обязательном танце, что исполнили в дорожке. Будем работать над всем», — заверила фигуристка.

Также Степанова рассказала, что сценические костюмы, в которых они выступали на Гран-при в Хельсинки, были сделаны для них известным российским модельером Валентином Юдашкиным

«Получилось так, что мы присутствовали на открытии его бутика. Познакомились. Попросили его с нами поработать. Очень были рады, что он согласился. Он человек простой, открытый, переживает за нас. Большое спасибо ему за сотрудничество, мне кажется, всем понравилось», — заключила спортсменка.

Второе место в парном катании

Почин Загитовой и Степановой с Букиным всеми силами пытались поддержать и пара Наталья Забияко и Александр Энберт. Их главными соперниками были действующие чемпионы Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, с которыми их связывает определённая история соперничества. При этом как на Олимпийских играх, так и на чемпионате мира Милане россияне неизменно оказывались лучше своих оппонентов. Так, в Пхёнчхане они стали седьмыми, опередив своих противников на три позиции, а на первенстве планеты расположились на соседних строчках — четвёртой и пятой соответственно.

Однако в Хельсинки удача пока сопутствует итальянцам. Серьёзная ошибка Энберта, упавшего во время прыжка, помешала ему с Забияко занять первое место (67,59 балла). После короткой программы россияне идут вторыми, уступая итальянскому дуэту 0,59 балла.

«На тренировках всё было в порядке, но в фигурном катании неожиданные ошибки случаются. Будем работать и концентрироваться. Видимо, в момент прыжка не на то обратил внимание. Настраиваемся на завтра, уверен, что всё будет в порядке», — заявил Энберт.

По словам его партнёрши, подобная досадная ошибка не может быть связана с огромным количеством хореографических элементов, включённых в программу спортсменов.

«Все движения уже наработаны. Много трудимся на льду и в зале над этой программой. Сложно было разве что в подготовительном периоде», — сказала Забияко.

Настоящей сенсацией же стало выступление ещё одной российской пары. Дарья Павлюченко Денис Ходыкин , для которых финский этап Гран-при является дебютным, показали добротное выступление и гарантировали себе место в тройке (63,80). Добиться подобного результата им не помешал даже срыв партнёра на дорожке шагов.

«Ошибка обидная, просто случайность. Но почему-то они входят в традицию, второй сезон подряд в начале Гран-при спотыкаюсь на дорожке. Хочется убрать это. А в принципе особого волнения не было. Была помарка на выбросе, скорость потеряли, но всё сделано, прокатом довольны», — заявил Ходыкин.

По словам чемпиона мира среди юниоров, переход во взрослое фигурное катание сопровождается для него и его партнёрши серьёзными испытаниями.