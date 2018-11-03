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Загитова недовольна своим выступлением на Гран-при
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Загитова осталась недовольна своим выступлением на Гран-при 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Финляндии, передает "Советский спорт".
Спортсменка осталась недовольна своим прокатом, во время которого допустила ошибку при исполнении первого каскада. При этом она заняла первое место по итогам короткой программы.
"Если честно, лидерство после короткой программы не так важно для меня. Мои оценки, мое первое место, все это не имеет особого значения, если я не смогла чисто откататься. Я всегда хочу сделать свою работу на льду наилучшим образом. На этот раз я не смогла сделать это, поэтому я недовольна собой.
Я осознала, что все, что я хотела себе доказать, я доказала на Олимпиаде. Сейчас я просто хочу кататься, получать удовольствие от своих выступлений и приносить радость зрителям", — цитирует Загитову olympicchannel.com.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала соперницу Загитовой на этапе Гран-при в Финляндии.
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