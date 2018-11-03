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Ханю выиграл короткую программу Гран-при Финляндии
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Японец Ханю выиграл короткую программу Гран-при Финляндии 

Вести.Ru + ещё 10 6 часов назад
Фото: EPA
В столице Финляндии Хельсинки продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. Олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин.
Судьи оценили выступление Ханю в 106,69 балла. Юдзуру улучшил на 2,5 балла прежнее достижение, принадлежавшее другому японскому фигуристу Семы Уно. На втором месте чех Михал Бржезина — (93,31). Третий результат у китайца Цзинь Бояна (85,97).
Лучший из российских спортсменов Андре Лазукин занимает пятое место с результатом 82,54. На шестом месте Михаил Коляда — 81,76 балла.
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