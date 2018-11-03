Японец Ханю выиграл короткую программу Гран-при Финляндии

В столице Финляндии Хельсинки продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. Олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин.