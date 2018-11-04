«Я себе все доказала»

Евгения Медведева или Алина Загитова : праздник для любителей поспорить, кто лучше, продолжается. В эти выходные Финляндия принимает третий этап Гран-при сезона 2018/2019. Именно здесь состоялось долгожданное появление на льду олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой. После того как Медведева неделю назад не слишком уверенно стартовала на этапе в Канаде, главной интригой стала форма ее принципиальной соперницы. Что показала Загитова в Хельсинки — в материале «Ленты.ру»

На пределе возможностей

«Была как в тумане. Почувствовала неуверенность. Есть над чем работать», — это первое, что сказала Загитова после выступления 2 ноября.

Коротко и ясно: причина сорванного риттбергера в коронном каскаде — не в физике, а в голове. Оттуда же — подрагивания на разминке и растерянный взгляд в начале выступления. Короткая программа россиянки — это «Призрак оперы». И какая-то призрачность действительно была в катании Загитовой на хельсинкском льду. Она выходила будто сама не своя, совсем не та, что с детским задором блистала на Олимпиаде восемь месяцев назад.

Конечно, Алину очень изменил прошедший сезон. Первая взрослая победа на чемпионате Европы (и не над кем-то, а над самой Медведевой), сказочные Игры в Корее, которые в одночасье сделали из нее звезду мирового масштаба, и отрезвление в виде пятого места на чемпионате мира в Милане. Все это — на фоне начавшегося взросления, самого трудного периода в жизни любой девочки-фигуристки. «Я себе все доказала, когда выиграла Олимпийские игры. Теперь просто хочу кататься», — призналась россиянка.

Тогда же как снег на голову свалилась новость о переходе Медведевой под крыло канадца Брайана Орсера , и давление на Загитову усилилось. Она стала пешкой в тренерской войне, и для победы ей в межсезонье нужно было обязательно повышать статус до королевы. А тут еще, как назло, изменились правила, и прежняя чемпионская схема с переносом всех прыжков во вторую часть программы перестала работать.

Но воспитанница Этери Тутберидзе не просто справилась. Загитова в таких условиях умудрилась прибавить — и в прямом смысле победила саму себя. В начале сентября в Оберсдорфе она установила мировой рекорд, а спустя месяц побила его на Japan Open. Тогда она даже удостоилась похвалы (хоть и сдержанной) от Татьяны Тарасовой , которая уже не один сезон фанатично опекает Медведеву: «Загитова находится в очень хорошей физической форме. Худая, очень легкая, прекрасно провела тренировки. Но у нее небольшие компоненты. Хоть судьи и ставят ей за дорожку четвертый уровень, она не выглядит настолько убедительно», — заявила специалист.

К физической форме фигуристки действительно нет никаких вопросов. Тренерский штаб избрал верную тактику подготовки, и пока система не дает сбоев. Это особенно важно, если учесть, что произвольная программа Загитовой — сложнейшая в мире. Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев заметил: «Я вижу, что у нее очень трудная произвольная программа. Я бы даже сказал, что она составлена на пределе возможностей спортсменки».

Впрочем, в команде Тутберидзе работать «на пределе возможностей» — нормально. Главное, чтобы этот предел не наступал в моральном плане. Катание на надрыве в самом начале сезона вряд ли приведет к чему-то хорошему.

«У нее толком нет жизненного опыта»

Короткую программу Загитова с хорошим запасом выиграла. Тем не менее «бабочка» (срыв элемента, когда спортсмен «выбрасывает» ногу в воздухе — прим. «Ленты.ру») вместо риттбергера стоила ей дорого. Да, ближайшей преследовательнице — японке Юне Ширайва — Алина «везла» пять баллов. Но в сравнении с собственным прокатом на Japan Open проиграла сразу 11.

«Если Загитова не справится с нервами, то в Финляндии реален тот вариант, что случился на ЧМ-2018. У нее толком нет жизненного опыта», — написала журналист Елена Вайцеховская еще до старта Гран-при в Хельсинки.

Да, на этот этап не приехала ни одна спортсменка, которая может хотя бы теоретически конкурировать с Загитовой. Юна Ширайва, Станислава Константинова Дарья Паненкова находятся с ней в разных «весовых категориях» — но лишь при условии, что Алина не растеряется и не отдаст все сама.

К произвольной программе тренерский штаб явно провел профилактические работы. На «Кармен» Загитова вышла без той дрожи в коленях, которая была накануне. Мандраж наверняка остался, но в этот раз фигуристка мастерски его спрятала.

Каскад тройной лутц — тройной риттбергер, который не дался в короткой, получился в этот раз, хотя и с ошибкой на приземлении. Хорошие плюсы Загитова получила за все остальные элементы, а самый жирный — за появившееся настроение. Алина с большим отрывом выиграла соревнования, вслед за ней расположилась другая россиянка — Станислава Константинова, Дарья Паненкова осталась шестой.

На сегодняшний день Загитова выглядит солиднее Медведевой. За выступление в Финляндии она получила в сумме 215 баллов, в то время как Евгения в Канаде — только 197. Воспитанница Тутберидзе в целом пока справляется со статусом главной надежды сборной России, хотя и видно, что дается ей это тяжело. «Лидерство не имеет значения, если прокат не был чистым», — сказала фигуристка, поправляя на шее ленту с золотой медалью Хельсинки. Она как никто понимает, что должна прибавлять.

Медведева же медленно, но верно восстанавливает право бороться за победы. И произвольная программа в Канаде, которая получилась более чем неплохо, — лишнее тому подтверждение. Ее толкает вперед не только спортивная, но и личная злость не то на себя, не то на бывшего тренера, не то на обстоятельства прошлого.

Медведева — не единственная, кто в этом сезоне будет вставлять Загитовой палки в колеса. Алине не стоит упускать из виду и Елизавету Туктамышеву , которая сейчас катается очень уверенно. По технике воспитанница Алексея Мишина уступает олимпийской чемпионке, но нервы у нее явно крепче. «Пусть Медведева и Загитова соревнуются, а я пока покатаюсь», — определила она свою цель.

Сильнейшие фигуристки страны разбросаны по этапам мировой серии, и все вместе в очной ставке смогут сойтись только на чемпионате России. Если встреча произойдет, градус напряжения на льду и за его пределами вряд ли получится измерить. Это будет большое олимпийское дежавю.