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Коляда высказался о своём выступлении в Финляндии
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Фигурист Коляда высказался о своём выступлении на этапе Гран-при в Финляндии 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Михаил Коляда прокомментировала своё выступление на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии.
«Понимал, что не в той кондиции, чтобы все делать. Будем работать. А разочаровываться ни в чем не надо. Что было, то было, отрицательный результат — тоже результат», — приводит слова Коляды РИА Новости.
Он отметил, что допущенные ним ошибки в произвольной программе были техническими, а не психологическими.
«Всё остальное, кроме четверных, я сегодня сделал. Голова, руки, ноги работали нормально», — добавил фигурист.
Ранее сообщалось, что Юдзуру Ханю стал победителем этапа Гран-при в Финляндии.
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