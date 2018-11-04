Коляда высказался о своём выступлении в Финляндии

Фигурист Коляда высказался о своём выступлении на этапе Гран-при в Финляндии

Россиянин Михаил Коляда прокомментировала своё выступление на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии.

«Понимал, что не в той кондиции, чтобы все делать. Будем работать. А разочаровываться ни в чем не надо. Что было, то было, отрицательный результат — тоже результат», — приводит слова Коляды РИА Новости.

Он отметил, что допущенные ним ошибки в произвольной программе были техническими, а не психологическими.

«Всё остальное, кроме четверных, я сегодня сделал. Голова, руки, ноги работали нормально», — добавил фигурист.

Ранее сообщалось, что Юдзуру Ханю стал победителем этапа Гран-при в Финляндии.