Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при

Алина Загитова восхитила роковым образом Лары Крофт в черном латексе, Бетина Попова Сергей Мозгов повеселили дракой между могучими рейнджерами в обтягивающих разноцветных костюмах, а итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе поразили выступлением в одном нижнем белье с избиением партнера. «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких показательных выступлениях на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки запомнился зрителям не только безоговорочным триумфом россиян в трех видах из четырех (в женском катании, в парах и в танцах на льду) и не только блестящим выступлением чемпионов Олимпийских игр — 2018 Алины Загитовой и Юдзюру Ханю, одержавших победы в одиночном разряде. После завершения соревнований и подсчета всех баллов до последней сотой финский этап порадовал зрителей прекрасным шоу из целого ряда оригинальных показательных выступлений.

В этих программах фигуристы могут в полной мере раскрыть свой характер и творческий потенциал,

в то время как в обязательных выступлениях им приходится подстраиваться под правила Международного союза конькобежцев (ИСУ), чтобы получить больше баллов и не шокировать ненароком консервативных судей.

И в Хельсинки спортсмены устроили настоящее шоу — с невероятными костюмами, еще более невероятным обнажением и зашкаливающей харизмой, которой порой очень не хватает в условиях гонки за заветными очками.

Алина Загитова в Финляндии завоевала золото, сделав большой шаг навстречу своему второму финалу Гран-при, и могла со спокойной душой веселиться во время своего показательного выступления в образе Лары Крофт — расхитительницы гробниц. Хотя, если фигуристка и была намерена что-то расхищать в этот вечер, так это сердца фанатов.

Обтягивающие штаны из черного латекса, кожаная куртка, ярко-алая помада и густо подведенные черным глаза создавали имидж роковой женщины, который вполне мог посоревноваться в харизме даже с «Кармен» из произвольной программы той же Загитовой.

А уж когда девушка, не убирая с лица опасную ухмылку, кошачьими движениями поднесла руки к горлу и одним рывком расстегнула кожанку, Ледовый дворец зашелся в аплодисментах и восторженных криках.

По сравнению с выступлением на турнире серии «Б» в немецком Оберстдорфе Загитова решила слегка изменить концовку программы. Если в Германии она подъезжала к бортику за оставленной курткой и закрывала ладонью объектив ближайшей камеры, играя на телевизионную аудиторию, то теперь вернулась в центр катка и замерла с кожанкой на плече, рассчитывая больше на присутствующих в зале.

Могучие рейнджеры из России

Российский дуэт в танцах на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов, который занял лишь седьмое место на этапе Гран-при, постарался забыть обо всех негативных эмоциях во время своего показательного выступления. Благо, номер у ребят такой, что мигом вытесняет все посторонние мысли:

фигуристы катаются в образах «могучих рейнджеров» из известного детского сериала 1990-х.

Правда, Попова и Мозгов выбрали музыку не из этой кинокартины, а из игры Mortal Combat, поскольку это больше подходило их номеру по сюжету: желтый и красный рейнджеры по какой-то причине решили схлестнуться между собой в жаркой схватке.

В середине выступления раздался известный возглас из игры «Finish him!» («Прикончи его!»), и Сергей с размахом ударил лед коньком возле тела Бетины, поставив точку в противостоянии.

После окончания поединка соперники примирились и исполнили совместный танец, а партнер даже показал прыжок с одним оборотом (в танцах на льду подобных элементов нет), чем вызвал еще больший ажиотаж у публики, которая и без того хлопала в такт музыке с самого начала и без остановки.

Стриптиз на льду от Рокки Бальбоа

Настоящую жару зрителям устроили итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, которые заняли второе место в парном катании.

Ребята вообще начали свой номер за пределами льда: Маттео в боксерском халате спустился по трибунам под саундтрек из фильма «Рокки», имитируя выход из раздевалки на ринг. Другой итальянский фигурист Марко Фаббри умело сыграл роль тренера, подзадорив своего «подопечного» и сняв с него халат.

В итоге Маттео остался в одних лишь черных трусах, а зал поддержал его горячими аплодисментами. Что касается Николь, то она провела первую минуту выступления в сером халате, скрывая от соперника лицо, но, стоило ей только скинуть одежду и остаться в одном нижнем белье, как оппонент тут же обомлел и перестал сопротивляться.

Такое обнажение напомнило шокирующий номер Елизаветы Туктамышевой , которая разделась до лифчика на показательных выступлениях в Канаде, оставив от верхней одежды только юбку. Однако Николь в этом плане ее даже перещеголяла — на ней даже юбки не было.

В ходе выступления девушка продолжала наносить «удары» и давать «пощечины» Маттео даже во время поддержек — такая вот боксерская любовь.

В итоге партнер все-таки оказался в нокауте, однако сумел завоевать любовь девушки и в итоге праздновал победу на другом поприще.