Загитова рассказала о цене триумфа в Хельсинки

Алина Загитова в очередной раз доказала, что является одной из самых сильных фигуристок мира. На прошедшем в начале ноября этапе Гран-при в Хельсинки спортсменка заняла первое место. После проката короткой и произвольной программы она заработала 215,29 балла. С выигрышем 16-летнюю звезду голубого льда уже поздравили многие из ее коллег. Среди них была и знаменитая наставница Татьяна Тарасова

Однако фигуристка осталась недовольна своим выступлением. В свежем интервью Алина Загитова рассказала, что победа в данных состязаниях далась ей нелегко. Фигуристка отметила, что этот сезон простым не будет и ей нужно больше уделять времени катанию и тренировкам. При этом «королева льда» отметила, что стала более сознательно подходить к тренировкам и наработанный опыт помогает ей понять, что ей требуется. Алина также рассказала, что она очень близка со своей наставницей и они обсуждают любые темы. Однако раскрывать их фигуристка не стала, отметив, что это секрет.

Тем не менее, 16-летняя спортсменка призналась, что, порой, бывают дни, когда она вообще ничего не желает делать. В такие моменты подключается ее тренер Этери Тутберидзе , а также мама с папой, пишет Sports.ru

Стоит отметить, что поклонники Алины, которые внимательно следят за достижениями своей любимицы, высоко оценили ее показательное выступление в Финляндии. А вот основной прокат был не очень уверенным.