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Загитова рассказала о цене триумфа в Хельсинки
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Загитова рассказала о цене триумфа в Хельсинки 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Алина Загитова в очередной раз доказала, что является одной из самых сильных фигуристок мира. На прошедшем в начале ноября этапе Гран-при в Хельсинки спортсменка заняла первое место. После проката короткой и произвольной программы она заработала 215,29 балла. С выигрышем 16-летнюю звезду голубого льда уже поздравили многие из ее коллег. Среди них была и знаменитая наставница Татьяна Тарасова.
Однако фигуристка осталась недовольна своим выступлением. В свежем интервью Алина Загитова рассказала, что победа в данных состязаниях далась ей нелегко. Фигуристка отметила, что этот сезон простым не будет и ей нужно больше уделять времени катанию и тренировкам. При этом «королева льда» отметила, что стала более сознательно подходить к тренировкам и наработанный опыт помогает ей понять, что ей требуется. Алина также рассказала, что она очень близка со своей наставницей и они обсуждают любые темы. Однако раскрывать их фигуристка не стала, отметив, что это секрет.
Тем не менее, 16-летняя спортсменка призналась, что, порой, бывают дни, когда она вообще ничего не желает делать. В такие моменты подключается ее тренер Этери Тутберидзе, а также мама с папой, пишет Sports.ru.
Стоит отметить, что поклонники Алины, которые внимательно следят за достижениями своей любимицы, высоко оценили ее показательное выступление в Финляндии. А вот основной прокат был не очень уверенным.
«Видно, на самом деле, что Алина перегорает временами и не хочет заниматься. Когда хочет делает на 101%, когда не хочет, видно, что из-под палки», — прокомментировали они интервью Загитовой.
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