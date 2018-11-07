В Алма-Ате открыли мемориальную доску Дениса Тена

Мемориальную доску на доме, в котором жил известный фигурист из Казахстана Денис Тен , открыли 7 ноября в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии открытия мемориальной доски принимали участие родные и близкие спортсмена. Также на открытии присутствовали представители городской администрации.

Казахский фигурист Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Спортсмен получил ножевое ранение во время драки с двумя людьми, которые совершали кражу боковых зеркал его автомобиля.