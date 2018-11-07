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В Алма-Ате открыли мемориальную доску Дениса Тена
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В Алма-Ате открыли мемориальную доску Дениса Тена 

News.ru + ещё 17 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мемориальную доску на доме, в котором жил известный фигурист из Казахстана Денис Тен, открыли 7 ноября в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА Новости.
В церемонии открытия мемориальной доски принимали участие родные и близкие спортсмена. Также на открытии присутствовали представители городской администрации.
В следующем году планируется открытие памятника Денису Тену, на данный момент ведётся разработка эскиза, передаёт слова заместителя мэра (акима) Алма-Аты Армана Кырыкбаева РИА Новости.
Казахский фигурист Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Спортсмен получил ножевое ранение во время драки с двумя людьми, которые совершали кражу боковых зеркал его автомобиля.
МВД Казахстана, которое занималось убийством призёра Олимпийских игр Дениса Тена, завершило расследование. Материалы дела готовятся передавать в суд.
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