В Алма-Ате открыли мемориальную доску Дениса Тена 

Мемориальную доску на доме, в котором жил известный фигурист из Казахстана Денис Тен, открыли 7 ноября в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА Новости.
В церемонии открытия мемориальной доски принимали участие родные и близкие спортсмена. Также на открытии присутствовали представители городской администрации.
В следующем году планируется открытие памятника Денису Тену, на данный момент ведётся разработка эскиза, передаёт слова заместителя мэра (акима) Алма-Аты Армана Кырыкбаева РИА Новости.
Бүгін аты аңызға айналған мәнерлеп сырғанаушы Денис Теннің құрметіне өзі тұрған үйінде мемориалдық тақта орнатылды. Еске алу шарасына кеңестік және ресейлік атақты бапкер Татьяна Анатольевна Тарасова және мәнерлеп сырғанаушы Елена Радионова арнайы келді. #Хабар24 #ДенисТен pic.twitter.com/nUh8Jbij8D— Хабар 24 (@tvkhabar24) 7 ноября 2018 г.
Казахский фигурист Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Спортсмен получил ножевое ранение во время драки с двумя людьми, которые совершали кражу боковых зеркал его автомобиля.
МВД Казахстана, которое занималось убийством призёра Олимпийских игр Дениса Тена, завершило расследование. Материалы дела готовятся передавать в суд.