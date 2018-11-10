Тарасова высказалась о выступлении Туктамышевой в Японии

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой, занявшей третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии.
«Лиза плюс Алексей Николаевич Мишин — просто супер! Сегодня главное, что Лиза в Финале. Она справилась на 90%, в такой тяжёлой борьбе каталась спокойно и в конце завела весь зал», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Туктамышева заняла третье место по итогам Гран-при в Японии, уступив занявшей вторую строчку Сатоко Мияхаре 0,45 балла.
Ранее сообщалось, что Туктамышева впервые с 2014 года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию.