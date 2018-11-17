Тутберидзе о Загитовой: она убежала в коньках на поле

Заслуженный тренер России призналась, что у неё были проблемы с подопечной прошлым летом.
Наставница олимпийской чемпионки в эфире Первого канала поделилась, что ей пришлось уговаривать Алину Загитову продолжать карьеру.
«Она у нас убежала в коньках на поле, мы её выловили, убедили, что всё-таки надо продолжать кататься. И в итоге она стала олимпийской чемпионкой», — рассказала Тутберидзе. Она отметила, что не обманывает своих подопечных, когда говорит о том, чего они могут достигнуть своим трудом. На Олимпийских играх в Пхёнчхане Алина Загитова завоевала золотую медаль. На тот момент ей было 15 лет.