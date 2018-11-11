«Судьям надоели наши женщины»: почему проиграла Туктамышева

One ticket to Vancouver, please#NHK18 #NHK #NHKTrophy #NHKTrophy2018— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 10 ноября 2018 г. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года пробилась в финал престижной серии Гран-при. Россиянка в шуточной манере похвасталась перед фанатами своим достижением, написав в твиттере: «Один билет до Ванкувера, пожалуйста».

Именно в этом канадском городе с 6 по 9 декабря состоится решающее противостояние фигуристок.

Однако на пути к Ванкуверу Туктамышеву ждало непростое испытание на этапе Гран-при в Хиросиме. Россиянка занимала первое место после короткой программы, но по итогам произвольной откатилась сразу на третье.

К счастью, это не помешало ей пробиться в финал, поскольку на предыдущем этапе в Канаде Туктамышева была первой, но многие удивились бронзе россиянки, которая пропустила вперед двух хозяек турнира — японок Рику Кихиру и Сатоко Мияхару.

«Мне без разницы, я буду продолжать бороться, потому что у меня лучшие тренеры, друзья, болельщики и я просто люблю этот спорт всем сердцем», — написала фигуристка в своем инстаграме.

Тренер Туктамышевой Алексей Мишин заверил, что доволен оценками подопечной, хотя она могла бы добиться большего.

«Лиза по итогам этапа в Японии могла занять место и выше, чем третье, но в целом мы довольны результатом. И мы были к нему готовы.

Мы движемся дальше и смотрим только вперед, — приводит слова специалиста «РИА Новости». — Задача-минимум решена. Что касается максимальной, то надо было досидеть половину оборота в волчке с положением ноги сзади. Если бы Лиза сделала это, то была бы второй и обошла бы лидера японской команды Сатоко Мияхару, что дорогого стоит».

При этом Мишин отметил, что по техническому мастерству Туктамышева превосходит японку:

«Правила судейства требуют оценки высоты прыжка. Если сравнивать прыжки Лизы и Мияхары, то она должна получать на один, а то и на два балла больше. Так как можно ставить им одинаковые бонусы? Мияхара должна получить за технику на семь баллов меньше как минимум. И никакие компоненты здесь не спасают».

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова благосклонно отозвалась о совместной работе Мишина и Туктамышевой.

«Лиза плюс Алексей Николаевич Мишин — просто супер! Алексей Николаевич в свои годы выходит каждый день на лед и получает от этого удовольствие.

А сегодня главное, что Лиза в финале. Она справилась на 90%, в такой тяжелой борьбе каталась спокойно и в конце завела весь зал».

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская также осталась под впечатлением от выступления Туктамышевой в Японии.

«Мне очень понравилось, как выступила Лиза, она классно каталась — очень сильно, даже по сравнению с ее выступлением на этапе Гран-при в Канаде, — цитирует экс-фигуристку «СЭ». — Туктамышева допустила небольшую ошибку при выполнении тройного акселя, но она практически незаметна.

Все остальное — здорово, выезды хорошие, видна уверенность в собственных силах. Последняя часть программы — потрясающая, эмоциональная, Лиза — прямо зажигалочка!»

Бутырская отметила и неожиданное отставание россиянки от Мияхары и Кихиры.

«Не видела выступлений соперниц, но для меня странно, что Туктамышева отстала на целых пять баллов.

Это достаточно большой отрыв. Ну, надоели судьям наши женщины, что поделать (смеется). Одна, вторая, сейчас третья пришла в форму, надо же как-то нас в чувство привести. Это нормально, у нас фигурное катание, здесь все измеряется не в секундах или метрах, поэтому не совсем объективный вид спорта. Значит, надо больше работать и быть на голову выше соперниц, чтобы ни один судья не мог придраться».

А вот олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, напротив, не увидел предвзятого отношения к Туктамышевой.

«Я бы не сказал, что судьи недодали Лизе оценок. Ей, помимо прыжков, немножко не хватает другого. Есть еще такие элементы, как вращение, дорожка шагов… Если Лиза обратит внимание на их исполнение и будет делать на большие плюсы, то обыграть ее будет очень сложно.

Пока что у судей есть повод где-то придержать Лизу. Тем более в Японии ради местных фигуристок, которые борются за финал Гран-при.

Конечно, россиянке на чужой территории было сложно бороться, но она сделала свой максимум. Я ее поздравляю с тем, что она попала в финал, с тем, что возвращается в большое фигурное катание. Но не могу сказать, что только из-за судей Лиза проиграла».

Любопытно, что американская фигуристка Эшли Вагнер , которая в прошлом сезоне активно критиковала Алину Загитову за отсутствие красоты в программах, осталась в восторге от Туктамышевой.