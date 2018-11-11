О чём Туктамышева говорила с болельщиками в соцсетях

Елизавета Туктамышева призвала СМИ не воспринимать всерьёз высказывания по поводу президента США Дональда Трампа , опубликованные в ходе общения с болельщиками. Ранее она заявила, что выбрала бы американского лидера в качестве партнёра, чтобы «заставить его выглядеть ещё глупее». Также российская фигуристка выразила благодарность за тёплый приём своим поклонникам из Японии, рассказала о планах на будущее и призналась, что не боится конкуренции со стороны более юных коллег.

One hour, any questions, but in funny way — I’m waiting, ask me about something you want to!😉#AskEmpress— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 10 ноября 2018 г. На четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию в японской Хиросиме россиянка лидировала после короткой программы, но в итоге завоевала лишь бронзу. После соревнований фигуристка решила пообщаться с поклонниками на своей странице в Twitter. При этом она отметила, что общение должно проходить в шутливой форме.

Такой формат общения вызвал огромный ажиотаж среди любителей фигурного катания, которых с каждым новым выступлением Туктамышевой становится всё больше. В течение часа россиянка отвечала на вопросы, поступавшие ей со всего мира.

После соревнований в Японии армия поклонников спортсменки значительно возросла за счёт местной публики, которую фигуристка не уставала благодарить в своих комментариях.

«Больше всего мне запомнилось то, как меня здесь приняли. Это было великолепно! Японцы — самый гостеприимный народ в мире. Каждый человек относится к тебе с добротой», — написала Туктамышева.

Россиянка известна своим трепетным отношением к поклонникам, которые, по её словам, всегда придают ей уверенность в себе. Кроме того, она отметила, что каждый из них является её другом.

Без внимания болельщиков не осталась и тема судейства на этапе Гран-при в Хиросиме. По мнению многих экспертов, поражение в дуэли с местными спортсменками Сатоко Мияхарой и Рикой Кихирой может быть связано с необъективной работой жюри.

Тем не менее, Туктамышева предпочла занять нейтральную позицию в данном вопросе и никак не комментировать свои баллы, добавив, что в её компетенцию не входит оценка действий судей.

На протяжении всего диалога россиянка оставалось верной себе и с иронией отвечала на комментарии болельщиков. Так, на вопрос о том, под какую музыку ей бы хотелось выступить, девушка ответила, что это должен быть ультразвук или мелодия запуска операционной системы Windows.

Многих поклонников интересовали и планы на будущее немолодой по меркам фигурного катания спортсменки. Однако Туктамышева поспешила заверить, что на данный момент она не задумывается о завершении профессиональной карьеры и не боится конкуренции со стороны более юных коллег.

«Мне нравится то, что я делаю. Уйду тогда, когда перестану испытывать это чувство. Не ревную к более молодым фигуристкам, так как сама была на их месте», — призналась девушка.

Заняв третье место на этапе Гран-при в Японии, россиянка первой среди соотечественниц завоевала путёвку в финал турнира, который состоится в начале декабря в канадском Ванкувере. По её словам, она с нетерпением ждёт возвращения в Северную Америку, где она также имеет множество поклонников.

«Это будет непросто, так как мне предстоит сменить 13 часовых поясов за 10 дней. Но, возможно, я снова встречусь со своими поклонниками, и мы отметим моё шестое место вместе», — пошутила спортсменка.

Однако темами о спорте и бытовых вещах диалог Туктамышевой не ограничился. Фигуристка затронула тему политики США, бросив своеобразный вызов президенту страны Дональду Трампу. Девушка не стеснялась в своих выражениях, открыто говоря о том, что она думает по поводу лидера североамериканского государства.

«Партнёр мечты? Я бы выбрала Трампа, чтобы заставить его выглядеть ещё глупее. Но возможно ли это?», — написала россиянка. Trump. To make him look even more stupid. But is it possible?— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 10 ноября 2018 г.

Кроме того, она выразила уверенность в том, что смогла бы одержать верх над президентом, если бы у них завязался спор в социальных сетях. Впоследствии этот пост был удалён, а Туктамышева заявила, что отечественные журналисты слишком серьёзно восприняли её «шутливые твиты».