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Авербух оценил выступление Туктамышевой в Японии
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Авербух оценил выступление Туктамышевой на этапе Гран-при в Японии 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Хореограф Илья Авербух в беседе с kp.ru оценил выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии.
«Несмотря на то, что Туктамышева заняла в Японии только третье место, в произвольной программе она выступила гораздо лучше, чем в Канаде, где победила. А короткую программу она исполнила блестяще дважды и там, и там», — сказал Авербух.
По его словам, попадание фигуристки в финал более чем заслуженно.
Он также отметил, что японки, занявшие первое и второе места, были очень сильны, причём победительница Рика Кихира показала «запредельные сложности».
Ранее Авербух прокомментировал непопадание Дмитрия Алиева и Михаила Коляды в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Канаде.
Также фигуристка Станислава Константинова, занявшая второе место на этапе Гран-при в Финляндии, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о своём отношении к соперничеству.
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