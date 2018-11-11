Авербух оценил выступление Туктамышевой в Японии

Хореограф Илья Авербух в беседе с kp.ru оценил выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии.
«Несмотря на то, что Туктамышева заняла в Японии только третье место, в произвольной программе она выступила гораздо лучше, чем в Канаде, где победила. А короткую программу она исполнила блестяще дважды и там, и там», — сказал Авербух.
По его словам, попадание фигуристки в финал более чем заслуженно.
Он также отметил, что японки, занявшие первое и второе места, были очень сильны, причём победительница Рика Кихира показала «запредельные сложности».
Ранее Авербух прокомментировал непопадание Дмитрия Алиева и Михаила Коляды в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Канаде.
Также фигуристка Станислава Константинова, занявшая второе место на этапе Гран-при в Финляндии, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о своём отношении к соперничеству.