Авербух оценил выступление Туктамышевой в Японии

Авербух оценил выступление Туктамышевой на этапе Гран-при в Японии

«Несмотря на то, что Туктамышева заняла в Японии только третье место, в произвольной программе она выступила гораздо лучше, чем в Канаде, где победила. А короткую программу она исполнила блестяще дважды и там, и там», — сказал Авербух.

По его словам, попадание фигуристки в финал более чем заслуженно.

Он также отметил, что японки, занявшие первое и второе места, были очень сильны, причём победительница Рика Кихира показала «запредельные сложности».