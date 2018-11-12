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Туктамышева снялась с турнира в Загребе
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Туктамышева отказалась от участия на турнире по фигурному катанию в Хорватии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ©Naoki Morita/AFLO globallookpress.com
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что снялась с участия на турнире серии «Челленджер» Golden Spin в хорватском Загребе.
«Официальное объявление: я вынуждена сняться с турнира. Простите», — написала спортсменка в своём Twitter.
В текущем сезоне Туктамышева победила на этапе серии Гран-при в Канаде и заняла третье место в Японии, что позволило ей выйти в финал Гран-при, который состоится в канадском Ванкувере.
Ранее Авербух оценил выступление Туктамышевой на этапе Гран-при в Японии.
RT на русском: последние новости
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