Туктамышева снялась с турнира в Загребе

Туктамышева отказалась от участия на турнире по фигурному катанию в Хорватии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что снялась с участия на турнире серии «Челленджер» Golden Spin в хорватском Загребе.

«Официальное объявление: я вынуждена сняться с турнира. Простите», — написала спортсменка в своём Twitter.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: I HAVE TO WITHDRAW



Sorry… pic.twitter.com/V6YD3fd2Re— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 12 ноября 2018 г.

В текущем сезоне Туктамышева победила на этапе серии Гран-при в Канаде и заняла третье место в Японии, что позволило ей выйти в финал Гран-при, который состоится в канадском Ванкувере.

Ранее Авербух оценил выступление Туктамышевой на этапе Гран-при в Японии.