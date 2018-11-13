Туктамышева станет комментатором

Туктамышева: на этапе Гран-при в Москве я буду работать комментатором

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что на пятом этапе Гран-при, который пройдёт в Москве 16-18 ноября, она будет работать комментатором. «Гран-при Японии завершился, а это значит, что серия приезжает в Россию. Я была на этапе единственный раз 5 лет назад и решила это исправить. Только теперь в роли комментатора. Обещаю не разговаривать во время прокатов и честно всё комментировать. Также хочу поздравить Эшли Вагнер с её дебютом в качестве комментатора! Молодец, но мы ждём тебя на льду в следующем сезоне!" — в частности, написала Туктамышева в своём «инстаграме». На четвёртом этапе Гран-при в Хиросиме (Япония) Туктамышева заняла третье место. Ранее она выиграла этап Гран-при в Лавале (Канада).