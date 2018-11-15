Загитова победит в Москве и станет как Липницкая

Но до Медведевой ей не достать. А до Слуцкой — вообще как до Китая в коньках. Но разве это важно?

16 ноября в Москве стартует традиционный этап Гран-при по фигурному катанию в России. Почти всё внимание российских болельщиков будет приковано к выступлениям девушек, ведь среди них будет и наша олимпийская чемпионка Алина Загитова . Она впервые покажет своё мастерство в России после триумфа в Пхёнчхане. Но даже если выиграет этап (а вероятность этого близка к ста процентам), то до именитых и великих соотечественниц всё равно не дотянется.

Вспомним, кто же побеждал на российском этапе Гран-при в прошлые годы и с кем теперь Загитовой предстоит тягаться по количеству завоёванных титулов и наград.

Из Петербурга в Москву

Современный российский этап Гран-при вполне можно считать наследником престижного советского международного турнира на призы газеты «Московские новости» , проходившего с 1966 по 1990 год. Не сказать, что в СССР за «Хрустальным коньком» часто приезжали звёзды мирового фигурного катания, ведь процентов 80 всех наград остались у советских фигуристов, однако соперничество со спортсменами из капстран, в том числе и США обстановку накаляло. Тем слаще была победа, когда поверженными остались американцы, путь и не звёздные.

После распада Советского Союза преемником этого турнира стал Кубок России, который уже с 1996 года переродился в этап международной серии Гран-при. Последний штрих к портрету турнира был добавлен в 2009 году, когда генеральным партнёром федерации фигурного катания России стала компания «Ростелеком» . Название в честь спонсора получил и турнир.

Грядущий турнир станет уже 23-м в истории России. Интересно, что этап не всегда проводился в Москве: до 2001 года фигуристы, как правило, собирались в Санкт-Петербурге. А с 2002 года перебрались в Москву, вернувшись в Северную столицу лишь раз — в 2005 году.

Слуцкой равных нет. И не предвидится

Самой титулованной участницей российских этапов Гран-при является великолепная Ирина Слуцкая, доминировавшая 10 лет — с 1996 по 2005 год. За это время она выиграла семь титулов и ещё дважды стояла на третьей ступени пьедестала. В женском катании равных ей нет и не предвидится — при современном уровне конкуренции рассчитывать на долгое доминирование просто невозможно. Если увеличивать угол обзора, то Слуцкую в родных стенах превзошёл только Евгений Плющенко — у него те же семь титулов, но вдобавок ещё и два серебра.

Помимо Слуцкой только одной фигуристке удалось выиграть российский этап Гран-при хотя бы дважды. Японка Мики Андо любила приезжать в Россию — здесь ей удавалось показывать себя с лучшей стороны: в 2009 году она выиграла свой первый титул, а в 2010-м — защитила его.

Вообще, именно японки прочно держатся на первом месте в списке иностранок, побеждавших в России. Помимо Андо до золота в Москве также добирались Мао Асада (2011) и Рика Хонго (2014). На втором месте идут американки: у них 10 наград, но, что интересно, ни одного золота, хотя в разные годы в тройку забирались и олимпийские чемпионы и призёры: Сара Хьюз, Саша Коэн, Эшли Вагнер и Грэйси Голд. Даже в Японии американки побеждали, а в России — никак.

Отдельно стоит выделить успехи Каролины Костнер , которую в России очень любят. Свою первую награду в Москве она завоевала ещё в эпоху доминирования Слуцкой — серебро в 2003-м. В 2008 году она впервые победила в России. А в 2013-м и 2017-м снова была на второй строчке. Медали с разницей в 14 лет — это уникальная история для Гран-при России и удивительная для фигурного катания в целом. Жаль, что в этот раз Костнер не приедет.

Интересно, что вся украинская команда в России добыла меньше медалей, чем Костнер. В 2003 году украинок прорвало: Ляшенко выиграла, Маняченко стала третьей. Но с тех пор как отрезало. Уже 15 лет без медалей. А будет и 16 — в Россию украинки по понятным причинам не приехали.

Одного золота Загитовой не хватит

Но вернёмся к спортсменкам из России. Для Алины Загитовой предстоящее выступление станет дебютом на домашнем этапе Гран-при. По большому счёту, сражаться её придётся только с собой. И если сама Алина не допустит неожиданных ошибок, то станет восьмой победительницей на домашнем льду. При этом из всех россиянок она будет наименее титулованной, если считать только выступления на московском этапе. У шести девушек была как минимум ещё одна медаль какого-либо достоинства. Не было её только у Юлии Липницкой , выигравшей московский этап прямо перед Олимпиадой в Сочи. Что было дальше мы, ура и увы, знаем.

У Елены Радионовой, Анны Погорилой и Евгении Медведевой , которые побеждали в последние годы в копилке есть ещё по серебру, как и у Виктории Волчковой — победительницы Гран-при 2002 года. У Елены Соколовой , выигравшей в 1998-м, есть ещё два серебра и бронза. Так что Загитовой придётся постараться, чтобы как минимум сравняться с соотечественницами.

Любопытно, кстати, что Алина Загитова станет первой в истории этапа фигуристкой, приехавшей в Россию в год Олимпиады. Прежде ни американки, ни японки, ни та же Липницкая этап в Москве или Санкт-Петербурге не жаловали. Впрочем, было бы странно, если бы находящаяся в отличной форме олимпийская чемпионка из России домашний этап проигнорировала.