Тутберидзе о Загитовой: «Алина плакала из-за критики»

Российский тренер Этери Тутберидзе, которая работает с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, рассказала об обрушившемся на ее спортсменку шквале критики, отметила влияние взросления на результаты 16-летней фигуристки и объяснила, почему могла запретить своей подопечной выступать в произвольной программе под «Кармен».

Известный российский тренер Этери Тутберидзе интервью дает редко. Оттого и ценность каждого комментария наставника олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 достаточно велика. В очередном номере издания International Figure Skating вышла статья одного из самых авторитетных журналистов из мира фигурного катания Татьяны Фладе.

Автор материала рассказывает о проблемах, с которыми столкнулась спортсменка после завоевания золота Игр в 15-летнем возрасте. Фладе отмечает, что Загитовой необходимо было найти мотивацию для дальнейших выступлений и справиться с резким ростом.

В статье приводятся комментарии Тутберидзе, которая рассказывает, что пережила спортсменка в последние полгода.

«Из-за взросления Загитовой пришлось тяжело. Была потеря координации, да она и сейчас есть. Не могу сказать, что мы преодолели все проблемы, но мы на пути к этому. Но это сложно.

У Алины многое не получалось, хоть она и делала все объемы работы, все равно будто бежала на месте. Как будто она мчалась во всю силу, но сдвинуться даже на сантиметр не могла.

Из-за изменений в ее теле Алине теперь каждый раз необходимы 30 или 40 минут тренировок, чтобы начать нормально прыгать. У ее нового тела еще пока нет мышечной памяти», — отмечает наставник олимпийской чемпионки.

Вместе с этим Тутберидзе рассказала, как критика влияет на психологическое состояние 16-летней спортсменки. Тренер вспомнила еще одну свою ученицу — Юлию Липницкую, которая выиграла олимпийское золото Игр в Сочи в командном турнире в 15 лет, однако удержаться на столь высоком уровне не смогла.

«Я еще по работе с Липницкой поняла, что спортсменов не убережешь от интернета. Они все читают, а потом расстраиваются. Некоторые даже принимают все очень близко к сердцу.

После контрольных прокатов в Москве был такой шквал критики, что Алина даже плакала. У нее есть как фанаты, так и антифанаты.

Я прекрасно понимала, что эта критика необоснованная, но Алина очень тяжело все это переживала. Я даже сама хотела ответить всем этим критикам, но в итоге не захотела участвовать в этом теннисном матче, когда ты и оппонент обмениваются ударами», — говорит Тутберидзе.

Поднимая тему мотивации, тренер отмечает, что на спортсменку оказывается давление со всех сторон, а фанаты ждут от нее многого.

«В спорте тебе нужно справляться со многими трудностями. Только тогда ты можешь ожидать от себя результата.

Пытаться, а потом стать олимпийской чемпионкой — очень тяжело психологически. Это трудно преодолеть. Это не вопрос мотивации, а, скорее, вопрос ожиданий.

Алина прекрасно понимает, чего от нее ждут фанаты, чего мы все от нее ждем. Сейчас на нее оказывается большое давление со всех сторон», — говорит Тутберидзе.

В этом сезоне Загитова сделала шаг навстречу более женственным прокатам. В произвольной программе вместо боевитого «Дон Кихота» спортсменка катается под музыку из оперы «Кармен».

«Всегда очень много критики, когда ты берешь «Лебединое озеро», «Кармен» или «Призрака оперы» для программ. Даниил Глейхенгауз (хореограф из группы Тутберидзе — «Газета.Ru») мечтал поставить Загитовой «Лебединое озеро» и «Кармен» для олимпийского сезона. Я согласилась на «Озеро», но сказала, что произвольную программу мы оставим старую.

В этом году у нас не было выхода. Единственное, что я сказала Загитовой, было: «Или ты сможешь вжиться в роль этого персонажа на льду, или я тебе запрещу катать эту программу».

Когда мы поработали над программой около двух недель, я посмотрела на все эти движения и взгляды Алины в образе Кармен, и они мне понравились», — сказала Тутберидзе.

В нынешнем сезоне Загитова уже успела победить на одном из этапов престижной серии Гран-при. Спортсменка стала первой на соревнованиях в Финляндии. Вторым для Алины станет этап для в Москве. Свои короткие программы девушки покажут уже 16 ноября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.