Российские фигуристы побили мировой рекорд

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов обновили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве, передает ТАСС.
Спортсмены набрали 78,47 балла. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2018 года французами Ванессой Джеймс и Морганом Сипре на этапе Гран-при в Канаде и составлял 74,51 балла.
После проката Тарасова и Морозов рассказали журналистам, что катались без волнения, не думая о конкуренции и ошибках.
«По эмоциям нас зал заряжал, это выплескивалось в эмоциональном плане, нас зарядили с первых секунд, это большое удовольствие. По программе откатались свободно и спокойно», — сказал Морозов.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебряные призеры Олимпиады 2018 года в командном первенстве, обладатели серебряных наград на ЧМ-2018 и бронзовых на ЧМ-2017. Ранее в этом сезоне они выиграли этап Гран-при в США.