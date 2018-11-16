Российские фигуристы побили мировой рекорд

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд

Спортсмены набрали 78,47 балла. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2018 года французами Ванессой Джеймс и Морганом Сипре на этапе Гран-при в Канаде и составлял 74,51 балла.

После проката Тарасова и Морозов рассказали журналистам, что катались без волнения, не думая о конкуренции и ошибках.

«По эмоциям нас зал заряжал, это выплескивалось в эмоциональном плане, нас зарядили с первых секунд, это большое удовольствие. По программе откатались свободно и спокойно», — сказал Морозов.