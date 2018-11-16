Загитовой оказалось все равно на мировой рекорд

Загитова высказалась о мировом рекорде

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что рекорды и оценки не имеют для нее значения.

«Для меня не имеют значения оценки и места. Главное — чисто и с душой кататься, показывать свой максимум», — цитирует ее агентство ТАСС.

Ранее Загитова с мировым рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве.

Загитова заявила, что «поймала кураж» благодаря московским болельщикам.

«Очень тепло встречали нас болельщики, я это прочувствовала с самого первого дня», — сказала фигуристка.

Произвольная программа у женщин будет представлена в субботу, 17 ноября.