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Загитовой оказалось все равно на мировой рекорд
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Загитова высказалась о мировом рекорде 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что рекорды и оценки не имеют для нее значения.
«Для меня не имеют значения оценки и места. Главное — чисто и с душой кататься, показывать свой максимум», — цитирует ее агентство ТАСС.
Ранее Загитова с мировым рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве.
Загитова заявила, что «поймала кураж» благодаря московским болельщикам.
«Очень тепло встречали нас болельщики, я это прочувствовала с самого первого дня», — сказала фигуристка.
Произвольная программа у женщин будет представлена в субботу, 17 ноября.
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