Ещё
Ханю рассказал о полученной травме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ханю рассказал о полученной травме 

News.ru + ещё 9 6 часов назад
Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press
Японский фигурист Юдзуру Ханю после проката произвольной программы рассказал о своём выступлении, посетовав на травму.
«Во время официальной тренировки я подвернул ногу, не смог нормально кататься. Нога болит, поэтому пришлось менять программу сегодня. Но, к сожалению, не получилось откатать хорошо. Травма достаточно серьезная, я не был уверен, кататься мне или нет. Но я принял решение кататься, потому что очень уважаю Россию. Но в целом я удовлетворён своим сегодняшним катанием. На счёт финала Гран-при я пока не могу быть уверенным в выступлении в финале», — приводит слова Юдзуру корреспондент News.ru 
Японский фигурист выиграл пятый этап Гран-при в Москве с результатом 278,42 балла.
News.ru ранее сообщал о том, что Брайан Орсер рассказал о прокате своего подопечного Юдзуру Ханю.
News.ru: последние новости
Туктамышева оправдала затравивших Транькова фанатов Орсер рассказал о подготовке Медведевой к Гран-при Орсер рассказал о мировом рекорде Ханю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт8
Загитова рассказала, почему не общается с Ханю
Туктамышева отказалась тренироваться у Тутберидзе
Туктамышева оправдала затравивших Транькова фанатов
Чемпиона по дзюдо убили в очереди за углем237
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
01:59
Хабиб не попал в список влиятельных людей в истории UFC
MMA Статьи
01:25
«КамАЗ» и Mazda устроили дрифт в Петербурге
Автоспорт
00:32
Счастливый 13-й гол: Овечкин спасает «Вашингтон»
Хоккей Статьи
00:12
Шарапова эмоционально отреагировала на снег
Теннис
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
07:56
«Кататься с душой»: Загитова рассказала, как поймала кураж
Фигурное катание Статьи
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
04:59
Черчесов обратился к болельщикам
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение