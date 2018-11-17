Ханю рассказал о полученной травме

Японский фигурист Юдзуру Ханю после проката произвольной программы рассказал о своём выступлении, посетовав на травму.

«Во время официальной тренировки я подвернул ногу, не смог нормально кататься. Нога болит, поэтому пришлось менять программу сегодня. Но, к сожалению, не получилось откатать хорошо. Травма достаточно серьезная, я не был уверен, кататься мне или нет. Но я принял решение кататься, потому что очень уважаю Россию. Но в целом я удовлетворён своим сегодняшним катанием. На счёт финала Гран-при я пока не могу быть уверенным в выступлении в финале», — приводит слова Юдзуру корреспондент News.ru

Японский фигурист выиграл пятый этап Гран-при в Москве с результатом 278,42 балла.