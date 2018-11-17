«Кататься с душой»: Загитова рассказала, как поймала кураж

Загитова заявила, что мировой рекорд для нее ничего не значит

Россиянка Алина Загитова победила в короткой программе на московском этапе Гран-при по фигурному катанию. На столичной арене «Мегаспорт» подопечная Этери Тутберидзе превзошла свой же мировой рекорд, набрав 80,78 балла.

Олимпийская чемпионка выступала под композицию из мюзикла «Призрак оперы» и чисто выполнила все прыжковые элементы — двойной аксель, тройной флип, а также свой коронный каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

После проката Загитова рассказала о вещах, которые для нее важнее, чем места и оценки.

«Для меня не имеют значения оценки и места. Главное — чисто и с душой кататься, показывать свой максимум», — цитирует Загитову ТАСС.

Также спортсменка рассказала о фанатах, которые заполнили московскую арену.

«Очень тепло встречали нас болельщики, я это прочувствовала с самого первого дня.

Фанаты приходили на официальные тренировки, тоже нас там поддерживали. Мне даже вспомнился чемпионат Европы, который проходил в этом году. Я поймала кураж, зрители очень помогли», — добавила спортсменка.

Загитова особо отметила японцев, которые болели за двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

«Сегодня чувствовала поддержку японских болельщиков. Знала, что они всегда ездят за Юдзуру, но чтобы так много, даже не представляла.

Мы с ним не общаемся, есть языковой барьер, на стартах стараюсь ни с кем не говорить кроме тренеров. Во время соревнований я все-таки стараюсь отделиться от всего, находиться одна, а настроиться мне помогает музыка, также смотрю сериалы», — сказала Загитова.

«Что во мне изменилось за последние два месяца? Наверное, настрой. Мы каждый день занимаемся, нарабатываем технику прыжков, оттачиваем все элементы до мелочей, поднимается дыхательная «функционалка». Иногда некоторым спортсменам этого не хватает в начале сезона, а потом они набирают это с каждой неделей, а в конце сезона доходят до своего пика.

Мне еще есть куда стремиться, и я всегда это буду повторять, даже если получу предельные баллы. В спорте, тем более в фигурном катании, достичь своего максимума, наверное, для меня невозможно, потому что я всегда максималистка. Я всегда работаю на максимуме, чтобы зрители радовались. Хочу дарить им праздничное настроение», — сказала Загитова в эфире «Все на матч».

Второе место заняла еще одна россиянка Софья Самодурова. Ученица Алексея Мишина безошибочно выполнила все элементы и набрала за короткую программу 67,40 балла.

«На первом прыжке немного волновалась, но когда сделала каскад, все пошло по накатанной.

Я не загадываю ничего на произвольный прокат, главное — это чистое катание на высоком уровне, чтобы судьи оценили все только на большие плюсы. На контрольных прокатах я еще чувствовала особенности перехода во взрослое катание, но сейчас уже нет», — заявила Самодурова, которой в июле исполнилось 16 лет.

Еще одна россиянка Полина Цурская заняла по итогам первого дня соревнований только седьмое место. В мае текущего года спортсменка перешла от Тутберидзе к Елене Буяновой . Цурская отмечает, что смена тренера сказалась на ней положительно.

«С началом сотрудничества с Буяновой связан большой прогресс, изменилось мое отношение к тренировкам, это более самостоятельный и взрослый подход.

Я чувствую, что прибавила в катании, в подаче программ, выросла в мастерстве, но сложности есть. Не могу показать это в сложный момент, но я не останавливаюсь. Психологически мне с Буяновой работать комфортно — она поддержит, успокоит, объяснит, что нужно, скажет два раза, если нужно, донесет информацию», — заявила Цурская.

Цурская набрала 56,81 балла в короткой программе. Этот показатель девушка оценила отрицательно.

«Конечно, прокатом я недовольна, сделала двойной ритбергер, не получила за него баллы, каскад тоже был не совсем мой.

Я расстроена, что не могу показать на стартах то, что умею.

Если ты на отталкивании понимаешь, что пошел в разнобой, понимаешь — тройного не будет, делаешь двойной», — подчеркнула фигуристка.