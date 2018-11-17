«Женщины требуют, чтобы я оделась»

Туктамышева о номере с раздеванием, популярности и вечеринке в Белом доме

Номер с раздеванием стал «глотком свежего воздуха» в мире фигурного катания, однако новое обычно воспринимают с негативом, заявила в интервью RT российская фигуристка Елизавета Туктамышева . Она призналась, что изначально не ожидала такой бурной реакции на танец, во время которого показывает стриптиз. Спортсменка поддержала своего молодого человека Андрея Лазукина , заявившего, что ему надоело фигурировать в СМИ как «бойфренду Туктамышевой», а также объяснила, почему упомянула Дональда Трампа во время общения с болельщиками.

«Спортсмены вовлечены в работу СМИ»

— На этапе Гран-при России вы попробовали себя в роли комментатора. Насколько непривычно выступать в новом статусе?

— Все мои ожидания оправдались! Давно хотела проверить себя на этом поприще и осталась очень довольна тем, как получилось. Да, поначалу испытывала волнение, но быстро поняла, что к чему и, на мой взгляд, работа вышла весьма неплохой.

— Многие известные телекомментаторы начинали с того, что тренировались дома — перед родными и друзьями. Вы подобное практиковали?

— Серьёзно? Я даже не слышала о таком! Нет, я вообще ничего не репетировала и не готовила заранее. Стараюсь оставаться естественной. Когда говорю от души и не задумываюсь о сказанном, всё выходит отлично. Стоит только начать заучивать какой-то текст — сразу всё идёт наперекосяк.

— Как возникла ваша коллаборация с «Матч ТВ»?

— Я сама написала на телеканал. Сообщила им, что очень хочу попробовать себя в роли комментатора. Моё обращение восприняли с энтузиазмом и дали возможность проявить себя. Без этого шанса я бы ещё долго не смогла исполнить подобное желание.

— Вы наверняка слышали, что Татьяна Тарасова после завоевания ТЭФИ в номинации «лучший спортивный комментатор» заявила, что не считает себя журналистом.

— Конечно.

— На ваш взгляд, бывший спортсмен или тренер может после завершения карьеры состояться и в профессиональной журналистике?

— На мой взгляд, да. Ведь так или иначе, все профессиональные спортсмены хорошо знакомы со спецификой репортёрской работы. Мы же часто даём интервью, слушаем, как и какие вопросы нам задают, полностью вовлечены в процессы спортивной журналистики. Победа Татьяны Анатольевны абсолютно заслуженная. Она великая женщина и комментировать у неё получается действительно классно. Кстати, уверена, что это не первая награда, которую люди из мира фигурного катания получают за подобные достижения.

— Татьяна Тарасова, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин и даже Евгения Медведева уже успешно реализовали себя в качестве телеведущих. Не рассматриваете вариант продолжить работу на телевидении после завершения спортивной карьеры?

— Не исключаю, но пока не думаю об этом вообще.

Оптимизм внушает тот факт, что я получила возможность попробовать себя в роли комментатора в столь юном возрасте. Через несколько лет, когда решу завершить карьеру, буду понимать, что к чему.

— Вы работали на позиции комментатора не одна. Как распределяли роли?

— По сути, никак. Основной комментатор был с «Матч ТВ», а мы с Максимом Траньковым выступали больше в качестве экспертов. Объясняли какие-то тонкости элементов, рассказывали о спортсменах.

— Не можем не спросить вас о нашумевшей истории с критикой Максима Транькова в адрес Алины Загитовой…

— Давайте я сразу внесу ясность. Специально читала это интервью. Критики не было. По моему мнению, всё, что сказал Макс, было абсолютно адекватной точкой зрения. Те, кто хотел, могли найти в его словах негативную окраску. Совсем непонятен весь шум, который поднялся после. Но Траньков себя правильно ведёт в сложившейся ситуации. Отшучивается. Благодарит за проявленный интерес и вернувшуюся популярность.

— Но вам понятна реакция тех, кто встал на защиту Алины Загитовой?

— Я бы назвала это фанатской преданностью. Эти люди просто защищают любимого спортсмена.

«Наши личные отношения с Андреем Лазукиным важнее спортивных»

— Раз вы сами сказали о «любимых» спортсменах, признайтесь, тяжело было в прямом эфире комментировать выступление вашего молодого человека Андрея Лазукина?

— Конечно, присутствовало волнение. Мало того, что мой дебют, так ещё и прокат Андрея. В начале тяжело было сдержать эмоции, но потом справилась. Признаюсь, даже не проявила к нему мягкости (смеётся). Старалась быть объективной, хотя не скрою, очень хотелось ругать его (фигурист позднее раскритиковал своё выступление, заявив, что плохо откатал программу. — RT).

— Накануне он заявил, что ему надоело фигурировать в СМИ как «бойфренду Туктамышевой». Как отреагировали, когда узнали об этом?

— Я понимаю его. Тяжело, когда человека воспринимают не как личность, а как чьего-то партнёра. Это неправильно. Это неуважение. Андрей такой же спортсмен, как и я. Член сборной России по фигурному катанию и заслуживает, чтобы его имя произносили вслух. Я поддерживаю его позицию, он молодец, что сказал об этом. В принципе, я ещё до интервью знала, что он озвучит своё мнение. Всё правильно.

— Но ведь вы оба спортсмены, и один из вас показывает выдающиеся результаты, в то время как второй откровенно находится в тени. Не боитесь, что ваш успех может негативно сказаться на личных отношениях в паре?

— Пока не сказался. Надеюсь, проблем не возникнет. А уж если они и появятся со временем, мы сможем их преодолеть.

— Он рад тому, какая на вас свалилась популярность в последние два месяца?

— Даже я её не сильно ощущаю. Андрей тоже. Просто радуется, что у меня всё получается. Мы всегда ставим наши отношения выше успехов в фигурном катании.

«Хочу чтобы поклонники считали меня другом»

— На сколько увеличилось число ваших подписчиков в социальных сетях за последнее время?

— За месяц только в Instagram прибавилось более 25 тыс. человек плюс несколько тысяч в Twitter.

— Много внимания уделяете социальным сетям?

— Стараюсь как можно активнее заниматься ими. Мне хочется, чтобы мои поклонники ощущали моё присутствие в своей жизни, чтобы имели возможность общаться со мной, понимали, что я не какая-то внеземная фигура, а обычная девушка и их друг.

— Ваша коллега, олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова в интервью RT признавалась, что поначалу не отдавала себе отчёта в том, что её соцсети не просто личная страница для фото, а настоящий агрегатор новостей. Вы это понимаете?

— Сейчас да. Хотя раньше тоже относилась к ним иначе. Но сейчас популярность возросла, нужно следить за каждым словом, внимательно относиться к любой публикации на своей странице.

— Вы сами ведёте свои аккаунты?

— У меня есть друг, который мне активно помогает. Справиться одной сложно. Не всегда хватает свободного времени. Но комментарии я стараюсь всегда писать сама.

— Вы порой очень дерзки в своих высказываниях в том же Twitter…

— В тихом омуте, как говорится (смеётся). Совместно с моим помощником выбираем ответы. Но никогда не было такого, чтобы он сделал это за меня и без моего ведома.

— И всё же ваш стиль общения в интернете — это выбранный образ или отображение вашей личности?

— Скорее, отображение личности. Да, порой на публике я сдержана и спокойна. Но когда встречаюсь с друзьями, то во мне происходит маленький эмоциональный взрыв. Поэтому перед тем как начать работать над социальными сетями, сразу решила, что никого из себя строить не буду. Никакого образа, только я.

— Алексей Мишин случайно не упрекал вас в том, что слишком много времени стали уделять соцсетям?

— Иногда может сделать замечание. Я всегда прислушиваюсь. Да и сама понимаю, что никакой интернет не должен отвлекать от спорта. Сейчас есть небольшая пауза — можно посвятить себя этому, но перед финалом Гран-При отключусь от всего и буду целенаправленно готовиться к старту.

— Признайтесь честно, насколько вас заводит, что о вас сейчас говорят больше, чем о Евгении Медведевой и Алине Загитовой, под знаком соперничества которых прошёл весь олимпийский сезон?

— Не знаю. Мне кажется, у нормального человека не должно сносить крышу только от того, что его обсуждают больше, чем других. Да и не приносит это какого-то колоссального счастья.

Ты принимаешь данность, понимаешь, но продолжаешь работать и тренироваться. Конечно, это могут быть особенности моего характера. Просто я не меняюсь даже после знаковых побед и событий.

«В шоу-бизнесе исполнительницам дозволены и более откровенные наряды»

— Стриптиз — отдельная тема для разговора, которую сложно не затронуть. Как думаете, именно этот номер спровоцировал такую волну интереса к вашей персоне?

— Похоже, что да. Просто он стал глотком свежего воздуха в мире фигурного катания. До меня эффекта раздевания на льду как такового не было. Считаю, ничего плохого в номере нет. Хорошая, эффектная постановка. В шоу-бизнесе, например, исполнительницам дозволены и более откровенные наряды. Конечно, я понимаю, что фигурное катание — это консервативный вид спорта и своей программой я сделала его немного эпатажным.

— Вы сказали, что идея номера принадлежит вашему наставнику Алексею Мишину. Это немного удивительно, ведь ваш тренер человек старой формации, знаменитый советский специалист, а тут такая смелость…

— В силу своего опыта и мудрости Алексей Николаевич всегда очень тонко чувствует, что нужно публике. Он следит за тенденциями, идёт в ногу со временем.

— Но ведь вы могли и отказаться?

— А мы не ожидали, что последует такая бурная реакция на эту программу. В принципе, фигуристы и раньше снимали какие-то элементы одежды. Ведь когда это делается в «кораблике», смотрится очень эффектно. Алексей Николаевич предложил остановиться на кофте. Кто же знал, что публика, особенно российская, так на это отреагирует. Зарубежная, напротив, восприняла всё это с восторгом.

— Кстати, почему именно композиция Бритни Спирс Тоxic? Она пропала из топ-чартов много лет назад.

— Люблю старые хиты и давно фанатею от Бритни.

— Теннисист Евгений Кафельников и волейболист Алексей Спиридонов не остыли от танца даже спустя месяц. Охотно подыгрываете им из-за того, что их поведение вас забавляет?

— Мне было интересно увидеть их реакцию. По-моему это забавно, провокационно, но очень весело. В целом, не стоит воспринимать всерьёз происходящее в Twitter. Кстати, лично мы никогда не общались. Кафельников только подписался на меня в Instagram.

— То, что они оба болеют за футбольный клуб «Спартак», а вы за «Зенит», добавило градуса в онлайн-дискуссию?

— Конечно! Кстати, «Зенит» стал меня очень поддерживать после всех этих разговоров. Сейчас мы с клубом в отличных отношениях.

— Кто ваш любимый игрок?

— Во время чемпионата мира был Артём Дзюба . А сейчас — итальянец Клаудио Маркизио . Наверное, буду больше обращать на него внимание во время походов на футбол.

— Вы после чемпионата мира увлеклись этой игрой?

— Да, именно мундиаль пробудил во мне симпатию к этому виду спорта.

«Позвала бы Леброна Джеймса в Белый дом»

— Вы иногда устраиваете в Twitter акцию и отвечаете на шутливые вопросы подписчиков. Как решились на этот флешмоб?

— Однажды подумала, а почему бы и не устроить такое? Пускай спрашивают, что угодно!

— Не боитесь, что так вам могут и что-то неприятное начать писать?

— Знаете, сколько уже было такого? Я к этому готова, переживу абсолютно спокойно. Иногда это даже забавно, когда пишут гадости, особенно женщины. Они мне возмущённо пишут, чтобы я оделась. Я им не отвечаю, хотя могу лайкнуть их записи (смеётся). Людям свойственно с негативом воспринимать что-то новое и эпатажное в спорте. У нас любят стабильность, чтобы всё было, как всегда. А когда есть повод кого-то оскорбить, пользуются этим. Понимаю, что на это не стоит обращать внимания. Тех, которым я нравлюсь и которые знают меня настоящую, намного больше.

— Футболист Роман Зобнин говорил, что люди в России бывают злыми. Вы согласны с ним?

— Я была в Японии на этапе Гран-при, и там все очень доброжелательные, готовы молиться на тебя. И друг с другом тоже вежливые.

Я люблю Россию за её сильный характер, за великую историю, но у нас есть злые люди, которые получают наслаждение от критики или простых оскорблений. Они будто питаются этим. Такому нельзя поддаваться.

— Как решились на твит про президента США Дональда Трампа, в котором сказали, что выберете его для парного катания, чтобы выставить глупцом?

— Я догадывалась, что это вызовет резонанс, но не думала, что настолько большой. Это была абсолютная шутка. Интересно было посмотреть, как люди отреагируют. Реакция была более чем яркая.

— Вам действительно хотелось бы встретиться с Дональдом Трампом когда-нибудь?

— Он настолько яркая фигура в современном мире, если судить по новостям, поэтому и захотелось пошутить. По-моему, это было действительно смешно.

— Вы также сказали, что с удовольствием бы устроили вечеринку у бассейна в Белом доме, если бы стали президентом США. Представим, что вам позвонил Трамп и сказал: «Хорошо, Лиза, давай организуем, но на тебе пять эксклюзивных гостей». Кого бы пригласили?

— Леброна Джеймса, Андрея Лазукина…

— Подождите. А почему ваш молодой человек только второй в списке?

— Даже не знаю (смеётся). Почему я так ответила? После интервью надо подумать. Давайте дальше. Позвала бы мою подругу Бетину Попову, потому что без неё тусовка не состоится. Ещё Бритни Спирс, чтобы она пела Toxic, а я бы танцевала. И Алексея Мишина, чтобы он тоже развеялся.

— А Хабиба Нурмагомедова не стали бы?

— Я не интересовалась всей этой шумихой вокруг него. Не знаю, можно было бы встретиться, наверное.

— Вы не следите за тем, что происходит в других видах спорта?

— Я слежу, знаю все новости, но с наслаждением наблюдать за единоборствами не могу. Я всё-таки девочка, больше за красивые виды спорта. А там жестокость, которую я не люблю.

— Какие-то спортивные события вызывали у вас в последнее время выброс адреналина?

— В 2016-м я смотрела финал НБА — «Кливленд» против «Голден Стэйт». Из-за Леброна Джеймса. Мне хотелось, чтобы он победил, но не срослось. Мы очень сильно болели, мне понравилось переживать за него. Просто Андрей и все его друзья любят баскетбол, и я тоже прониклась, начала разбираться. Из всего разнообразия этот вид спорта самый яркий, в Америке из него делают настоящее шоу.

— Насколько хорошо теперь разбираетесь в баскетболе?

— Знаю пару спортсменов (смеётся). Основные правила тоже понимаю, но не прямо до мелких деталей. Я за красивую игру, мне не важно, за что судья свистит. Просто хочу, чтобы моя команда выигрывала.

— Но вы же говорили, что и футбол любите…

— В футболе трудно показать по-настоящему классную, красивую игру. В нём не хватает шоу.