«Женщины требуют, чтобы я оделась»

Номер с раздеванием стал «глотком свежего воздуха» в мире фигурного катания, однако новое обычно воспринимают с негативом, заявила в интервью RT российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Она призналась, что изначально не ожидала такой бурной реакции на танец, во время которого показывает стриптиз. Спортсменка поддержала своего молодого человека Андрея Лазукина, заявившего, что ему надоело фигурировать в СМИ как «бойфренду Туктамышевой», а также объяснила, почему упомянула Дональда Трампа во время общения с болельщиками.
«Спортсмены вовлечены в работу СМИ»
— На этапе Гран-при России вы попробовали себя в роли комментатора. Насколько непривычно выступать в новом статусе?
— Все мои ожидания оправдались! Давно хотела проверить себя на этом поприще и осталась очень довольна тем, как получилось. Да, поначалу испытывала волнение, но быстро поняла, что к чему и, на мой взгляд, работа вышла весьма неплохой.
— Многие известные телекомментаторы начинали с того, что тренировались дома — перед родными и друзьями. Вы подобное практиковали?
— Серьёзно? Я даже не слышала о таком! Нет, я вообще ничего не репетировала и не готовила заранее. Стараюсь оставаться естественной. Когда говорю от души и не задумываюсь о сказанном, всё выходит отлично. Стоит только начать заучивать какой-то текст — сразу всё идёт наперекосяк.
— Как возникла ваша коллаборация с «Матч ТВ»?
— Я сама написала на телеканал. Сообщила им, что очень хочу попробовать себя в роли комментатора. Моё обращение восприняли с энтузиазмом и дали возможность проявить себя. Без этого шанса я бы ещё долго не смогла исполнить подобное желание.
— Вы наверняка слышали, что Татьяна Тарасова после завоевания ТЭФИ в номинации «лучший спортивный комментатор» заявила, что не считает себя журналистом.
— Конечно.
— На ваш взгляд, бывший спортсмен или тренер может после завершения карьеры состояться и в профессиональной журналистике?
— На мой взгляд, да. Ведь так или иначе, все профессиональные спортсмены хорошо знакомы со спецификой репортёрской работы. Мы же часто даём интервью, слушаем, как и какие вопросы нам задают, полностью вовлечены в процессы спортивной журналистики. Победа Татьяны Анатольевны абсолютно заслуженная. Она великая женщина и комментировать у неё получается действительно классно. Кстати, уверена, что это не первая награда, которую люди из мира фигурного катания получают за подобные достижения.
— Татьяна Тарасова, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин и даже Евгения Медведева уже успешно реализовали себя в качестве телеведущих. Не рассматриваете вариант продолжить работу на телевидении после завершения спортивной карьеры?
— Не исключаю, но пока не думаю об этом вообще.
Оптимизм внушает тот факт, что я получила возможность попробовать себя в роли комментатора в столь юном возрасте. Через несколько лет, когда решу завершить карьеру, буду понимать, что к чему.
— Вы работали на позиции комментатора не одна. Как распределяли роли?
— По сути, никак. Основной комментатор был с «Матч ТВ», а мы с Максимом Траньковым выступали больше в качестве экспертов. Объясняли какие-то тонкости элементов, рассказывали о спортсменах.
— Не можем не спросить вас о нашумевшей истории с критикой Максима Транькова в адрес Алины Загитовой…
— Давайте я сразу внесу ясность. Специально читала это интервью. Критики не было. По моему мнению, всё, что сказал Макс, было абсолютно адекватной точкой зрения. Те, кто хотел, могли найти в его словах негативную окраску. Совсем непонятен весь шум, который поднялся после. Но Траньков себя правильно ведёт в сложившейся ситуации. Отшучивается. Благодарит за проявленный интерес и вернувшуюся популярность.
— Но вам понятна реакция тех, кто встал на защиту Алины Загитовой?
— Я бы назвала это фанатской преданностью. Эти люди просто защищают любимого спортсмена.
«Наши личные отношения с Андреем Лазукиным важнее спортивных»
— Раз вы сами сказали о «любимых» спортсменах, признайтесь, тяжело было в прямом эфире комментировать выступление вашего молодого человека Андрея Лазукина?
— Конечно, присутствовало волнение. Мало того, что мой дебют, так ещё и прокат Андрея. В начале тяжело было сдержать эмоции, но потом справилась. Признаюсь, даже не проявила к нему мягкости (смеётся). Старалась быть объективной, хотя не скрою, очень хотелось ругать его (фигурист позднее раскритиковал своё выступление, заявив, что плохо откатал программу. — RT).
— Накануне он заявил, что ему надоело фигурировать в СМИ как «бойфренду Туктамышевой». Как отреагировали, когда узнали об этом?
— Я понимаю его. Тяжело, когда человека воспринимают не как личность, а как чьего-то партнёра. Это неправильно. Это неуважение. Андрей такой же спортсмен, как и я. Член сборной России по фигурному катанию и заслуживает, чтобы его имя произносили вслух. Я поддерживаю его позицию, он молодец, что сказал об этом. В принципе, я ещё до интервью знала, что он озвучит своё мнение. Всё правильно.
— Но ведь вы оба спортсмены, и один из вас показывает выдающиеся результаты, в то время как второй откровенно находится в тени. Не боитесь, что ваш успех может негативно сказаться на личных отношениях в паре?
— Пока не сказался. Надеюсь, проблем не возникнет. А уж если они и появятся со временем, мы сможем их преодолеть.
— Он рад тому, какая на вас свалилась популярность в последние два месяца?
— Даже я её не сильно ощущаю. Андрей тоже. Просто радуется, что у меня всё получается. Мы всегда ставим наши отношения выше успехов в фигурном катании.
«Хочу чтобы поклонники считали меня другом»
— На сколько увеличилось число ваших подписчиков в социальных сетях за последнее время?
— За месяц только в Instagram прибавилось более 25 тыс. человек плюс несколько тысяч в Twitter.
— Много внимания уделяете социальным сетям?
— Стараюсь как можно активнее заниматься ими. Мне хочется, чтобы мои поклонники ощущали моё присутствие в своей жизни, чтобы имели возможность общаться со мной, понимали, что я не какая-то внеземная фигура, а обычная девушка и их друг.
— Ваша коллега, олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова в интервью RT признавалась, что поначалу не отдавала себе отчёта в том, что её соцсети не просто личная страница для фото, а настоящий агрегатор новостей. Вы это понимаете?
— Сейчас да. Хотя раньше тоже относилась к ним иначе. Но сейчас популярность возросла, нужно следить за каждым словом, внимательно относиться к любой публикации на своей странице.
— Вы сами ведёте свои аккаунты?
— У меня есть друг, который мне активно помогает. Справиться одной сложно. Не всегда хватает свободного времени. Но комментарии я стараюсь всегда писать сама.
— Вы порой очень дерзки в своих высказываниях в том же Twitter…
— В тихом омуте, как говорится (смеётся). Совместно с моим помощником выбираем ответы. Но никогда не было такого, чтобы он сделал это за меня и без моего ведома.
— И всё же ваш стиль общения в интернете — это выбранный образ или отображение вашей личности?
— Скорее, отображение личности. Да, порой на публике я сдержана и спокойна. Но когда встречаюсь с друзьями, то во мне происходит маленький эмоциональный взрыв. Поэтому перед тем как начать работать над социальными сетями, сразу решила, что никого из себя строить не буду. Никакого образа, только я.
— Алексей Мишин случайно не упрекал вас в том, что слишком много времени стали уделять соцсетям?
— Иногда может сделать замечание. Я всегда прислушиваюсь. Да и сама понимаю, что никакой интернет не должен отвлекать от спорта. Сейчас есть небольшая пауза — можно посвятить себя этому, но перед финалом Гран-При отключусь от всего и буду целенаправленно готовиться к старту.
— Признайтесь честно, насколько вас заводит, что о вас сейчас говорят больше, чем о Евгении Медведевой и Алине Загитовой, под знаком соперничества которых прошёл весь олимпийский сезон?
— Не знаю. Мне кажется, у нормального человека не должно сносить крышу только от того, что его обсуждают больше, чем других. Да и не приносит это какого-то колоссального счастья.
Ты принимаешь данность, понимаешь, но продолжаешь работать и тренироваться. Конечно, это могут быть особенности моего характера. Просто я не меняюсь даже после знаковых побед и событий.
«В шоу-бизнесе исполнительницам дозволены и более откровенные наряды»
— Стриптиз — отдельная тема для разговора, которую сложно не затронуть. Как думаете, именно этот номер спровоцировал такую волну интереса к вашей персоне?
— Похоже, что да. Просто он стал глотком свежего воздуха в мире фигурного катания. До меня эффекта раздевания на льду как такового не было. Считаю, ничего плохого в номере нет. Хорошая, эффектная постановка. В шоу-бизнесе, например, исполнительницам дозволены и более откровенные наряды. Конечно, я понимаю, что фигурное катание — это консервативный вид спорта и своей программой я сделала его немного эпатажным.
— Вы сказали, что идея номера принадлежит вашему наставнику Алексею Мишину. Это немного удивительно, ведь ваш тренер человек старой формации, знаменитый советский специалист, а тут такая смелость…
— В силу своего опыта и мудрости Алексей Николаевич всегда очень тонко чувствует, что нужно публике. Он следит за тенденциями, идёт в ногу со временем.
— Но ведь вы могли и отказаться?
— А мы не ожидали, что последует такая бурная реакция на эту программу. В принципе, фигуристы и раньше снимали какие-то элементы одежды. Ведь когда это делается в «кораблике», смотрится очень эффектно. Алексей Николаевич предложил остановиться на кофте. Кто же знал, что публика, особенно российская, так на это отреагирует. Зарубежная, напротив, восприняла всё это с восторгом.
— Кстати, почему именно композиция Бритни Спирс Тоxic? Она пропала из топ-чартов много лет назад.
— Люблю старые хиты и давно фанатею от Бритни.
— Теннисист Евгений Кафельников и волейболист Алексей Спиридонов не остыли от танца даже спустя месяц. Охотно подыгрываете им из-за того, что их поведение вас забавляет?
— Мне было интересно увидеть их реакцию. По-моему это забавно, провокационно, но очень весело. В целом, не стоит воспринимать всерьёз происходящее в Twitter. Кстати, лично мы никогда не общались. Кафельников только подписался на меня в Instagram.
— То, что они оба болеют за футбольный клуб «Спартак», а вы за «Зенит», добавило градуса в онлайн-дискуссию?
— Конечно! Кстати, «Зенит» стал меня очень поддерживать после всех этих разговоров. Сейчас мы с клубом в отличных отношениях.
— Кто ваш любимый игрок?
— Во время чемпионата мира был Артём Дзюба. А сейчас — итальянец Клаудио Маркизио. Наверное, буду больше обращать на него внимание во время походов на футбол.
— Вы после чемпионата мира увлеклись этой игрой?
— Да, именно мундиаль пробудил во мне симпатию к этому виду спорта.
«Позвала бы Леброна Джеймса в Белый дом»
— Вы иногда устраиваете в Twitter акцию и отвечаете на шутливые вопросы подписчиков. Как решились на этот флешмоб?
— Однажды подумала, а почему бы и не устроить такое? Пускай спрашивают, что угодно!
— Не боитесь, что так вам могут и что-то неприятное начать писать?
— Знаете, сколько уже было такого? Я к этому готова, переживу абсолютно спокойно. Иногда это даже забавно, когда пишут гадости, особенно женщины. Они мне возмущённо пишут, чтобы я оделась. Я им не отвечаю, хотя могу лайкнуть их записи (смеётся). Людям свойственно с негативом воспринимать что-то новое и эпатажное в спорте. У нас любят стабильность, чтобы всё было, как всегда. А когда есть повод кого-то оскорбить, пользуются этим. Понимаю, что на это не стоит обращать внимания. Тех, которым я нравлюсь и которые знают меня настоящую, намного больше.
— Футболист Роман Зобнин говорил, что люди в России бывают злыми. Вы согласны с ним?
— Я была в Японии на этапе Гран-при, и там все очень доброжелательные, готовы молиться на тебя. И друг с другом тоже вежливые.
Я люблю Россию за её сильный характер, за великую историю, но у нас есть злые люди, которые получают наслаждение от критики или простых оскорблений. Они будто питаются этим. Такому нельзя поддаваться.
— Как решились на твит про президента США Дональда Трампа, в котором сказали, что выберете его для парного катания, чтобы выставить глупцом?
— Я догадывалась, что это вызовет резонанс, но не думала, что настолько большой. Это была абсолютная шутка. Интересно было посмотреть, как люди отреагируют. Реакция была более чем яркая.
— Вам действительно хотелось бы встретиться с Дональдом Трампом когда-нибудь?
— Он настолько яркая фигура в современном мире, если судить по новостям, поэтому и захотелось пошутить. По-моему, это было действительно смешно.
— Вы также сказали, что с удовольствием бы устроили вечеринку у бассейна в Белом доме, если бы стали президентом США. Представим, что вам позвонил Трамп и сказал: «Хорошо, Лиза, давай организуем, но на тебе пять эксклюзивных гостей». Кого бы пригласили?
— Леброна Джеймса, Андрея Лазукина…
— Подождите. А почему ваш молодой человек только второй в списке?
— Даже не знаю (смеётся). Почему я так ответила? После интервью надо подумать. Давайте дальше. Позвала бы мою подругу Бетину Попову, потому что без неё тусовка не состоится. Ещё Бритни Спирс, чтобы она пела Toxic, а я бы танцевала. И Алексея Мишина, чтобы он тоже развеялся.
— А Хабиба Нурмагомедова не стали бы?
— Я не интересовалась всей этой шумихой вокруг него. Не знаю, можно было бы встретиться, наверное.
— Вы не следите за тем, что происходит в других видах спорта?
— Я слежу, знаю все новости, но с наслаждением наблюдать за единоборствами не могу. Я всё-таки девочка, больше за красивые виды спорта. А там жестокость, которую я не люблю.
— Какие-то спортивные события вызывали у вас в последнее время выброс адреналина?
— В 2016-м я смотрела финал НБА — «Кливленд» против «Голден Стэйт». Из-за Леброна Джеймса. Мне хотелось, чтобы он победил, но не срослось. Мы очень сильно болели, мне понравилось переживать за него. Просто Андрей и все его друзья любят баскетбол, и я тоже прониклась, начала разбираться. Из всего разнообразия этот вид спорта самый яркий, в Америке из него делают настоящее шоу.
— Насколько хорошо теперь разбираетесь в баскетболе?
— Знаю пару спортсменов (смеётся). Основные правила тоже понимаю, но не прямо до мелких деталей. Я за красивую игру, мне не важно, за что судья свистит. Просто хочу, чтобы моя команда выигрывала.
— Но вы же говорили, что и футбол любите…
— В футболе трудно показать по-настоящему классную, красивую игру. В нём не хватает шоу.