Ещё
Тренер рассказал о сложностях в работе с Медведевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер рассказал о сложностях в работе с Медведевой 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о сложностях в работе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.
"С любым новым учеником непросто. Так что особых сложностей с Евгений не было: она потрясающая фигуристка, которая очень любит кататься. У нее просто космический талант, плюс она пришла ко мне от очень хорошего тренера. Следующий шаг в ее карьере — наслаждение катанием.
Просто взрослый спортсмен не может выигрывать все соревнования подряд. Молодой фигурист — да. Когда-то все мог выиграть Джейсон Браун, тот же Юдзуру Ханю, Юна Ким собирала все награды по юниорам. Но нужно быть готовым иногда проиграть. Только вот спортсменам это очень сложно понять", — цитирует Орсера "Спорт-Экспресс".
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане перешла от российского тренера Этери Тутберидзе к Орсеру в мае 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Москве Чемпионка ОИ 1988 года поделилась мнением о прокате Загитовой в Москве Тренер Медведевой рассказал о целях россиянки в нынешнем сезоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аленичева поймали пьяным за рулем39
«Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод»50
Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз28
Поведение Дзюбы озадачило россиян40
Швейцария пробилась в плей-офф Лиги наций
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
00:58
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
MMA
00:11
Страшная авария гонщицы попала на видео
Автоспорт Прочее
00:24
Загитова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:06
Медведева оказалась в шаге от провала
Фигурное катание Статьи
07:56
Загитова чуть не бросила спорт
Фигурное катание Статьи
04:26
Какой ценой Загитова победила в Москве
Фигурное катание Статьи
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
01:59
Хабиб не попал в список влиятельных людей в истории UFC
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение