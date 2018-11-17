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Туктамышева оправдала затравивших Транькова фанатов
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Туктамышева оправдала затравивших Транькова фанатов 

News.ru 1 час назад
Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева высказалась о скандале, разгоревшемся после слов двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. По мнению фигуристки, в словах её коллеги не было «негативной окраски».
«Специально читала это интервью. Критики не было. По моему мнению, всё, что сказал Макс, было абсолютно адекватной точкой зрения. Те, кто хотел, могли найти в его словах негативную окраску. Совсем непонятен весь шум, который поднялся после», — сказала Туктамышева в интервью RT.
После она заявила, что считает реакцию Транькова на нападки «очень правильным».
«Он правильно себя ведёт. Отшучивается. Благодарит за проявленный интерес и вернувшуюся популярность», — добавила она.
Затем фигуристка оправдала поведение агрессивно настроенных поклонников Алины Загитовой.
«Я бы назвала это фанатской преданностью. Эти люди просто защищают любимого спортсмена», — заключила Туктамышева.
Ранее Траньков заявил, что на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане спортсмены охотнее болели за Евгению Медведеву. После он подчеркнул, что Загитова выиграла заслуженно. Однако поклонники фигуристки не простили спортсмену его слов и начали писать Транькову угрозы и оскорбления.
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