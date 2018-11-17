«Зашили подбородок»: россияне совершили подвиг на льду

Мировой рекорд после трагедии олимпийского сезона

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин шикарно исполнили произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, практически безошибочно откатавшись под темпераментный блюз «Am I the one?» в исполнении американской певицы Бет Харт.

Синхронность движений и экспрессия спортсменов на льду настолько поразили зрителей, что те не желали отпускать пару и беспрестанно сканировали «Молодцы!».

Но форменное сумасшествие началось в ледовом дворце «Мегаспорт» несколькими мгновениями позже, когда судьи объявили свои оценки, и стало ясно, что Степанова и Букин побили мировой рекорд.

Российский дуэт заработал за произвольную программу 124,94 балла — после введения новой системы оценивания элементов в августе 2018 года никто не получал больше.

Такое выступление тем более ценно, что не далее как вчера — в короткой программе — дуэт показал себя далеко не лучшим образом и однажды чуть не упал.

В итоге фигуристы получили в сумме 199,43 балла и уверенно выиграли московский этап Гран-при, отобравшись в финал серии.

«Накануне они были очень расстроены ошибкой в короткой программе, даже попросили прощения. Но это же нормально, они не роботы, — рассказала тренер фигуристов Ирина Жук. — Важнее всего было сегодня собраться и откатать все чисто, и это получилось. Они очень выросли, и прежде всего сознанием. Мы стараемся даже не вспоминать произошедшее в олимпийском сезоне. Они были на подъеме, но их просто на взлете подстрелили».

Романа Костомарова. В последние годы в танцах на льду у россиян было не очень много поводов для радости. Безоговорочных претендентов на золотые медали на всех мировых соревнованиях не появлялось со времен пары Татьяны Навки

Последними лидерами отечественных танцев являлись Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев , которые не попали в финал Гран-при сезона-2017/18, а на Олимпиаде в Пхенчхане стали пятыми. После этого сезона спортсмены решили временно приостановить карьеру, и звание наиболее опытной пары России автоматически перешло к 24-летней Степановой и 25-летнему Букину, чьим самым высоким достижением на тот момент являлась бронза чемпионата Европы.

Вопрос о том, справятся ли ребята с грузом ответственности, встал почти сразу.

Тем более что в олимпийский сезон Степанова и Букин пережили настоящую беду: партнера не пустили на Игры в Пхенчхан, так и не объяснив конкретной причины.

Судя по всему, у Международного олимпийского комитета были подозрения в допинговой чистоте спортсмена, однако никаких доказательств так предъявлено и не было, а пара лишилась уникального шанса выступить на Олимпиаде.

После такой психологической встряски немудрено было потерять мотивацию, однако ребята сумели пережить неприятный период, а статус главной пары России их, кажется, не смутил, а вдохновил.

На своем дебютном турнире в сезоне-2018/19 — Finlandia Trophy — Степанова и Букин заняли первое место, получив 200,78 балла. Затем последовала победа на этапе Гран-при в Финляндии (200,78), а теперь и в России.

Итоговые оценки танцевальных дуэтов на этапе Гран-при: Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 199,43 Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 174,42 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) — 174,21 Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 164,66 Наталья Калишек / Максим Сподырев (Польша) — 161,62 Эллисон Рид / Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 158,03 Анна Яновская / Адам Лукаш (Венгрия) — 148,13 Мисато Коматсубара / Тим Колето (Япония) — 143,28 Аннабель Морозова / Андрей Багин (Россия) — 133,58

Победа со швами на лице

Не менее триумфально выступила и российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которая тренируются под руководством олимпийского чемпиона Сочи-2014 Максима Транькова

Правда, в произвольной программе не обошлось без шероховатостей. После тройного сальхова Евгения присела на колено и чуть не въехала в партнера, а на сложнейшем каскаде тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп фигуристы разошлись по синхронности — девушка двигалась чуть быстрее.

Из-за этих неудач Тарасова немного потеряла самообладание и никак не могла исполнить красивый выезд после выброса — оба раза ей пришлось опираться на лед рукой.

Впрочем, к этому прокату спортсменки стоит отнестись с пониманием: Евгения не очень хорошо чувствовала себя из-за того, что сильно ушиблась подбородком во время падения на утренней тренировке, когда столкнулась с другим россиянином Александром Коровиным

Девушку увезли в больницу, чтобы наложить швы, так что она выступала в этот вечер с явным дискомфортом.

«Хочу сказать всем спасибо за поддержку. Сейчас все в порядке, подбородок мне зашили. Но я провела очень тяжелый день, совершила много поездок в больницу и обратно. В целом мы смогли выйти на лед, прокатать почти хорошо. Я допустила одну ошибку и стартом в целом мы довольны», — подытожила Тарасова.

Дуэт получил 141,78 балла за произвольную программу и 220,25 в сумме, отобравшись в финал Гран-при.