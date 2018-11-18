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Тренер пообещал Медведевой будущее суперзвезды
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Тренер пообещал Медведевой будущее суперзвезды 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Канадский тренер Брайан Орсер, который работает с фигуристкой Евгенией Медведевой, рассказал, что в будущем россиянка станет суперзвездой. Слова специалиста приводятся на сайте телеканала «360».
«Мы понимаем, что этим летом в жизни Жени случилась большая перемена, и всем вокруг, ей самой в том числе, следует быть терпеливыми. Лично я уверен, что она обязательно превратится в суперзвезду со временем», — заметил Орсер. Он подчеркнул, что спортсменке потребуется около полутора лет на то, чтобы вернуться к борьбе за победы.
«По моему опыту нужно около 1,5 лет. Вспомните, как я начинал работать с Юдзуру Ханю или Хавьером Фернандесом. В первый год их результаты были невысоки, Ханю и вовсе занял четвертое место на чемпионате мира и остался без медали, но зато в следующем году он уже был первым», — подчеркнул Орсер.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане. После Игр она прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где занимается под руководством Орсера.
В октябре Медведева стала третьей на канадском этапе Гран-при Медведева. Она заняла седьмое место в короткой программе — этот результат стал для нее худшим в карьере. Однако спортсменка выиграла произвольную программу, что позволило ей войти в число призеров.
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