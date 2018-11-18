Ханю завалили Винни Пухами

Игрушечные Винни Пухи, подаренные фигуристу Ханю на Гран-при в Москве, заняли 30 мешков

Поклонники японского фигуриста Юдзуру Ханю на московском этапе Гран-при подарили спортсмену игрушечных Винни Пухов, которых набралось почти 30 мешков, в прошлом году японец увез из России 11 мешков игрушек. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете турнира.

"Вчера в служебном помещении было собрано около тридцати мешков с Винни Пухами. Вывозили частями", — сообщили в оргкомитете.

Винни Пух является любимым мультипликационным героем Ханю. В октябре 2017 года на московском этапе Гран-при после выступления Ханю волонтеры собирали россыпь желтых медвежат не меньше пяти минут. Традиционно Ханю отдает подарки в детские дома, оставляя себе лишь записки от болельщиков. Сам 23-летний фигурист ранее рассказывал, что таким образом он выражает благодарность болельщикам за то добро и энергию, которую они дарят ему.

Как рассказали девушки из группы поддержки Ханю, Винни Пух для спортсмена — не просто игрушка.