Ханю завалили Винни Пухами

Поклонники японского фигуриста Юдзуру Ханю на московском этапе Гран-при подарили спортсмену игрушечных Винни Пухов, которых набралось почти 30 мешков, в прошлом году японец увез из России 11 мешков игрушек. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете турнира.
"Вчера в служебном помещении было собрано около тридцати мешков с Винни Пухами. Вывозили частями", — сообщили в оргкомитете.
Винни Пух является любимым мультипликационным героем Ханю. В октябре 2017 года на московском этапе Гран-при после выступления Ханю волонтеры собирали россыпь желтых медвежат не меньше пяти минут. Традиционно Ханю отдает подарки в детские дома, оставляя себе лишь записки от болельщиков. Сам 23-летний фигурист ранее рассказывал, что таким образом он выражает благодарность болельщикам за то добро и энергию, которую они дарят ему.
Как рассказали девушки из группы поддержки Ханю, Винни Пух для спортсмена — не просто игрушка.
"Винни помог ему пережить страшный момент, когда он стал свидетелем землетрясения. Он чудом спасся, был на катке, а домой в коньках бежал. Рассказывали, что ему тогда родители и подарили Винни. Когда мы кидаем ему медвежат, это как желтые лучики солнца на льду", — сказала одна из болельщиц фигуриста.