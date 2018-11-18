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Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз
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Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, устроила стриптиз во время показательных выступлений на Гран-при в Москве. Видео появилось на YouTube Первого канала.
Пара исполнила номер под музыку Майкла Джексона. Во время выступления фигуристка сбросила жакет, оставшись в одном бюстгальтере.
Евдокимова и Базин стали четвертыми на турнире. Первое место заняли Иван Букин и Александра Степанова, пара установила мировой рекорд в произвольной программе.
3 ноября российская фигуристка Елизавета Туктамышева также разделась во время показательных выступлений на Гран-при в Канаде. Спортсменка вышла на лед в образе стюардессы. После этого иностранные фигуристы запустили флешмоб под хэштегом #Tuktikchallenge.
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