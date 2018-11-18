Загитова поблагодарила фанатов на трёх языках

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своих Instagram-сторис слова благодарности болельщикам. Спортсменка обратилась к подписчикам на трёх языках: русском, японском и английском.

«Спасибо большое всем, кто болел за меня и переживал», — написала Алина.

При этом чемпионка Игр-2018 оформила публикацию в цветах российского триколора.

Ранее сообщалось, что фигуристка стала лидером московского этапа Гран-при и прошла в финал соревнований, который будет проходить с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.