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Загитова поблагодарила фанатов на трёх языках
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Загитова поблагодарила фанатов на трёх языках 

News.ru 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своих Instagram-сторис слова благодарности болельщикам. Спортсменка обратилась к подписчикам на трёх языках: русском, японском и английском.
«Спасибо большое всем, кто болел за меня и переживал», — написала Алина.
При этом чемпионка Игр-2018 оформила публикацию в цветах российского триколора.
Ранее сообщалось, что фигуристка стала лидером московского этапа Гран-при и прошла в финал соревнований, который будет проходить с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.
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