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Медведева осталась недовольна собой после короткой программы 

Газета.Ru + ещё 50 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева оценила свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.
"Недовольство именно собой — не местом и чем-либо еще, а именно собой — оно есть. При этом я понимаю, какую работу мы проделали. Эти четыре недели мы работали в два раза больше и в два раза более сфокусированно. Но не один, не два, не три и не пять человек мне говорили, что успех быстро не приходит. Придется маленькими шажками его добиваться. Я к этому готова, но все равно я человек, который хочет все и сразу", — цитирует Медведеву "Матч ТВ".
По итогам короткой программы двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане идет на третьем месте.
Ранее эксперт оценил шансы Медведевой на выход в финал Гран-при.
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Евгения Медведева , Фигурное катание
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