Медведева выступит на Гран-при во Франции

Стал известен состав спортсменов, которые представят сборную России на этапе Гран-при по фигурному катания во Франции.
В женском одиночном катании от сборной России выступят Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова.
В мужском одиночном катании выступят Дмитрий Алиев и Александр Самарин.
В соревновании спортивных пар от России примут участие Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, танцевальных пар — Бетина Попова — Сергей Мозгов и Виктория Синицына — Никита Кацалапов.
Соревнования пройдут с 23 по 25 ноября в городе Гренобль.
Ранее сообщалось, что Министерство спорта России огласило имена номинантов на звания лучших спортсменов 2018 года.