Медведевой предрекли сложный этап Гран-при

Авербух: Медведевой предстоит колоссальная конкуренция на последнем этапе Гран-при

Российской фигуристке Евгении Медведевой предстоит очень непростой этап Гран-при во французском Гренобле, где ей нужно будет решить задачу попадания в финал серии — спортсменке придется бороться в условиях колоссальной конкуренции. Таким мнением с ТАСС поделился известный российский хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух

Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Медведева в октябре стала третьей на этапе Гран-при в Канаде, и для попадания в финал ей необходимо занять первое или второе место с общей суммой баллов не меньше 199,21.

"Французский этап будет очень важным. Жене нужно побеждать, и очень надеюсь, что она прибавила в катании за это время. Ей достался сложный этап, придется бороться в условиях колоссальной конкуренции, в Гренобле выступит целая плеяда японок, и одна из них — 16-летняя Рика Кихира, ставшая победительницей этапа в Японии с уникальными двумя тройными акселями", — отметил Авербух.

На этапе в Канаде Медведева допустила ошибку в короткой программе, упав с тройного флипа, но благодаря успешному выступлению в произвольной поднялась с седьмого на третье место.

"В короткой программе она сама допустила глупую ошибку, за короткий прокат я как раз меньше переживаю. Если все сделает чисто, высокая база позволит ей лидировать. Я больше волнуюсь за произвольную, к ней есть вопросы. Если Кихира будет чисто исполнять свои программы, будет непросто", — отметил Авербух.

"Легко не будет никогда"

"Для Жени этот сезон будет сложным, переходным. И это было понятно. Но в следующем сезоне во взрослом катании появятся еще две выдающиеся российские фигуристки, которые исполняют прыжки в четыре оборота. Поэтому легко уже не будет никогда", — подчеркнул специалист.