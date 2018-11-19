Медведев утвердил размер пособия по безработице на 2019 год 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособия по безработице на 2019 год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, минимальная величина пособия составит 1,5 тыс. рублей, максимальная — 8 тыс. рублей.
Для людей предпенсионного возраста минимальная величина установлена на уровне 1,5 тыс. рублей, максимальная — 11,280 рублей.
В апреле Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума.