Медведев утвердил размер пособия по безработице на 2019 год

Для людей предпенсионного возраста минимальная величина установлена на уровне 1,5 тыс. рублей, максимальная — 11,280 рублей.

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