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Медведев утвердил размер пособия по безработице на 2019 год
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Медведев утвердил размер пособия по безработице на 2019 год 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособия по безработице на 2019 год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, минимальная величина пособия составит 1,5 тыс. рублей, максимальная — 8 тыс. рублей.
Для людей предпенсионного возраста минимальная величина установлена на уровне 1,5 тыс. рублей, максимальная — 11,280 рублей.
В апреле Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума.
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