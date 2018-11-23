Последний шанс Медведевой

В Гренобле (Франция) с 23 по 25 ноября пройдёт заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. По его итогам станет ясно, кто попадёт в заветную шестёрку лучших «большого финала», а кто останется дома и будет смотреть соревнования по телевизору. Главной интригой станет выступление российской фигуристки Евгении Медведевой . На данный момент у неё в активе лишь третье место на этапе Гран-при в Лавале (Канада) и скромные по её меркам 197,91 баллов. Медведевой необходимо побеждать. Однако у неё будут мощные конкурентки из Японии и Америки. News.ru делает прогноз на заключительный этап Гран-при.

Женское одиночное катание

Российскую команду будут представлять три спортсменки: Мария Сотскова , Евгения Медведева и Станислава Константинова . По первой — вопросов много. К сожалению, она собственными руками вычеркнула своё имя из списка претендентов на «большой финал». На этапе в Хиросиме (Япония) у Сотсковой не получилась ни короткая, ни произвольная программы. Как итог — девятое место с результатом в 176,99 баллов. Для третьего номера прошлогоднего сезона подобный результат — слабый. Поэтому от неё на Гран-при требуется справится с собой, выйти на лёд и показать, что не зря она ездила на Олимпийские игры 2018 года.

Что касается Константиновой и Медведевой, то они ведут серьёзную борьбу за попадание в финальную часть соревнований. Обе спортсменки уже имеют призовые места, а соответственно, и очки за свои этапы. У Константиновой — 13, у Медведевой — 11. Обе фигуристки имеют практически идентичные суммы за прокаты — в районе 198 баллов. Правда, россиянкам будут противостоять три японки, американка и швейцарка.

Во Франции выступит юное дарование из Японии — Рика Кихира, которая смогла обыграть Елизавету Туктамышеву и Сатоко Мияхару на этапе в Хельсинки (Финляндия). С её суммой за прокаты (224,31) будет сложно бороться, и, скорее всего, она выиграет этап. Её соотечественница Маи Михара стала четвёртой на финском этапе, но по сумме она превосходит россиянок (204,20). К тому же, на старт выйдет уже имеющая опыт побед над Медведевой американская фигуристка Брэди Теннел, которая на первом международном старте в Оквилле (Канада) навязала борьбу россиянке. В российско-японско-американское противостояние может вклиниться швейцарская спортсменка Алексия Паганини.

Борьба будет очень интересной и интригующей. Сразу шесть претенденток, а количество мест ограничено. Конечно, шансы у россиянок есть, но за них ещё надо будет побороться.

Мужское одиночное катание

В данном виде спорта будут два российских фигуриста: Дмитрий Алиев Александр Самарин . Также претендентами на попадание в финал являются американец Натан Чен и китаец Боян Цзинь. Фаворитом, конечно же, считают Чена. Сумма (280,57 балла), показанная им на этапе в Эверетте (США), кажется недосягаемой. У Самарина в этом сезоне показатели были выше (248,78), чем у Цзиня (227,28), да и очков больше (7 — у Цзиня, 9 — у Алиева). Алиеву придётся сильно постараться, чтобы вклиниться в борьбу между ними. За свои выступления во Франции он получил 219,52 балла.

Спортивные пары

От российской стороны выступят только Александра Бойкова Дмитрий Козловский . Однако фаворитами здесь выглядят французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. У них уже есть одна победа на этапе в Лавале с лучшим показателем (221,81). К слову, пары уже выступали на одном и том же этапе, но россиянам не хватило до второго места всего 4,54 баллов. С их результатом (196,54) можно и нужно бороться. Хотя и сумма немного маловата. Но по сравнению с другими участниками, это уже практически гарантированное второе место.

Танцы на льду

Среди танцевальных дуэтов на французском этапе также развернётся нешуточная борьба. Сразу пять пар претендуют на места в финале Гран-при. На старт выйдут любимцы публики — французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон . Для них этот старт станет первым после возвращения в большой спорт. В Японии они не выступили, чем огорчили своих поклонников. Ну а в родных пенатах они должны выйти на лёд.

Главными соперниками за пьедестал, помимо французов, станут два американских дуэта — Рэйчел Парсонс Майкл Парсонс и Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер. Однако по суммам программ оба тандема проигрывают россиянам. Также претендентами на «большой финал» являются канадцы Пайпер Гиллес/ Поль Пуарье и французы Мари-Джейд Лаурауле/Ромен Ле Гак. Однако по оценкам за прокаты они уступают российскому дуэту.

Заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию таит в себе множество вопросов и интриг. А дальше — только финал. И даже если кто-то из российских спортсменов не сможет в него пробиться, то не стоит сразу же обвинять фигуристов или их тренеров в этом. Будут другие, кто достойно представит Россию в финальной части Гран-при, который пройдёт в Ванкувере (Канада) с 6 по 9 декабря.