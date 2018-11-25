Фигуристы Бойкова и Козловский взяли бронзу на этапе Гран-при во Франции

Во французском Гренобле завершилась соревновательная часть этапа Гран-при по фигурному катанию. Последними произвольную программу показывали спортивные пары. Россияне Александра Бойкова Дмитрий Козловский заняли третье место.

По итогам короткой и произвольной программ российские фигуристы набрали 189,84 балла. Победили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (205,77), вторыми стали американцы Тара Кэйн и Дэнни О'Ши (191,43).

Этот результат не позволил российской паре отобраться в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере 5-9 декабря.