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Фигуристы Бойкова и Козловский взяли бронзу на этапе Гран-при во Франции 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Во французском Гренобле завершилась соревновательная часть этапа Гран-при по фигурному катанию. Последними произвольную программу показывали спортивные пары. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место.
По итогам короткой и произвольной программ российские фигуристы набрали 189,84 балла. Победили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (205,77), вторыми стали американцы Тара Кэйн и Дэнни О'Ши (191,43).
Этот результат не позволил российской паре отобраться в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере 5-9 декабря.
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Дмитрий Козловский , Александр Бойков , Фигурное катание
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