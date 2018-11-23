Ягудин ответил на жесткое высказывание Плющенко

«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в "его Академии" без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его, в определенное время», — передает слова Ягудина «Лента.ру».

Он добавил, что всегда рад работать, когда его приглашают приятные люди, а без приглашения он никогда не приходит.

«Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой», — сказал фигурист.

Ранее Евгений Плющенко на своей странице в Instagram разместил видеозапись, на которой Алексей Ягудин катается на льду Академии фигурного катания, открытой Плющенко. Евгений сопроводил запись хэштегами: #ничестинидостоинствапоотношениюксебе #этоженадотаклюбитьденьги #беспринципныймальчуган #незванныйгость #навашкорпоративнедорого #ктознаеттотпоймет.