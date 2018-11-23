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Ягудин ответил на жесткое высказывание Плющенко 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал критические замечания своего коллеги Евгения Плющенко.
«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в "его Академии" без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его, в определенное время», — передает слова Ягудина «Лента.ру».
Он добавил, что всегда рад работать, когда его приглашают приятные люди, а без приглашения он никогда не приходит.
«Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой», — сказал фигурист.
Ранее Евгений Плющенко на своей странице в Instagram разместил видеозапись, на которой Алексей Ягудин катается на льду Академии фигурного катания, открытой Плющенко. Евгений сопроводил запись хэштегами: #ничестинидостоинствапоотношениюксебе #этоженадотаклюбитьденьги #беспринципныймальчуган #незванныйгость #навашкорпоративнедорого #ктознаеттотпоймет.
Комментарии23
Алексей Ягудин , Евгений Плющенко , Lenta.ru , Фигурное катание
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