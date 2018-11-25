Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова призвала дать время Медведевой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Известный российский тренер Татьяна Тарасова призвала дать время российской фигуристке Евгении Медведевой, передает "Советский спорт".
Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при во Франции. Это не позволило ей пройти в финальную часть соревнований.
"Это разные вещи, выигрывать в 16 лет и побеждать себя в 19 лет. Надо дать время. Спасибо вам, дорогие французские зрители, за поддержку! Зал не состоит только из наших злых журналистов. Он состоит из людей, которые любят и понимают, не осуждают, а сопереживают. Терпи, Женя!" — сказала Тарасова в эфире "Первого канала".
Газета.Ru: последние новости
Загитова рассказала о своих программах Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при Лебедев прокомментировал предстоящий бой с Усиком
Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Первый канал , Советский спорт , Фигурное катание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Закат звезды: как Медведева осталась без финала2
Тренер Медведевой не смог объяснить ее провал117
Лебедев победил американца Уилсона11
Бивол защитил титул WBA1
Медведева удивлена количеству негатива в свой адрес12
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение