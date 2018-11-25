Тарасова призвала дать время Медведевой 

Известный российский тренер Татьяна Тарасова призвала дать время российской фигуристке Евгении Медведевой, передает "Советский спорт".
Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при во Франции. Это не позволило ей пройти в финальную часть соревнований.
"Это разные вещи, выигрывать в 16 лет и побеждать себя в 19 лет. Надо дать время. Спасибо вам, дорогие французские зрители, за поддержку! Зал не состоит только из наших злых журналистов. Он состоит из людей, которые любят и понимают, не осуждают, а сопереживают. Терпи, Женя!" — сказала Тарасова в эфире "Первого канала".