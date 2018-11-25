Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева рассказала об огромном количестве негатива в свой адрес 

Рамблер + ещё 22 5 часов назад
Фото: ТАСС
Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева после неудачного выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции, где она заняла четвертое место, набрав в сумме обеих программ 192,81 балла и не попав в финал, призналась, что не ожидала настолько большого количества негативных отзывов, передает «Российская газета».
«Я была готова к осуждениям и наговорам, разговорам о том, хорошая я или плохая. Но такого количества негатива я не ждала. Надо научиться с этим жить», — сказала она.
Медведева объяснила свой провал
Ранее Медведева заявила, что ее неудача объясняется «исключительно ментальной проблемой», над которой ей предстоит работать.
До этого также стало известно, что россиянка больше не пользуется соцсетями из-за большого объема негативных комментариев фанатов. Ее аккаунты ведут менеджеры.
Евгений Медведев , "Российская газета" , Фигурное катание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин ответил на жесткий выпад Плющенко59
Орсера разочаровала Медведева25
Авербух прокомментировал выступление Медведевой в Гренобле1
Траньков рассказал о самочувствии Тарасовой
Закат звезды: как Медведева осталась без финала2
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение