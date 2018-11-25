Медведева рассказала об огромном количестве негатива в свой адрес

Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева после неудачного выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции, где она заняла четвертое место, набрав в сумме обеих программ 192,81 балла и не попав в финал, призналась, что не ожидала настолько большого количества негативных отзывов, передает Российская газета ».

«Я была готова к осуждениям и наговорам, разговорам о том, хорошая я или плохая. Но такого количества негатива я не ждала. Надо научиться с этим жить», — сказала она.

Ранее Медведева заявила, что ее неудача объясняется «исключительно ментальной проблемой», над которой ей предстоит работать.

До этого также стало известно, что россиянка больше не пользуется соцсетями из-за большого объема негативных комментариев фанатов. Ее аккаунты ведут менеджеры.